Olpe: Förderschüler schreiben Briefe an „liebe fremde Opas“

Olpe. Viel Herzblut haben Förderschüler aus Olpe in Weihnachtsbriefe an Bewohner der Martinus-Höfe gesteckt. Genauso herzlich war auch die Antwort.

Eine tolle Aktion gab es zur Adventszeit von der Max-von-der-Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Olpe. Die Mädchen und Jungen der Klasse 3a im Alter von neun und zehn Jahren schickten den Bewohnern der Martinus-Höfe Weihnachtspost. Liebevoll gestaltete Briefe mit rührenden Texten und schönen bunten Bildern erreichten den „lieben Herrn Senior“, den „lieben Herrn Unbekannt“ und den „lieben fremden Opa“.

„Wir haben in dieser Zeit Briefe schreiben im Deutsch- und Sachunterricht durchgenommen. Einen richtigen Brief zu verfassen, ist natürlich nochmal eine ganz andere und auch schönere Sache, als die Aufgaben nur im eigenen Arbeitsheft zu machen. Weil es dann zu etwas ganz Besonderem und zu etwas ganz Persönlichem wird“, erklärt Fachlehrerin Andrea Niklas. „Wie baue ich einen Brief auf, wie spreche ich eigentlich einen Unbekannten an, was kann ich in einen Brief schreiben und darf ich darin auch Fragen stellen, waren Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben.“

Dass die Kinder so eifrig bei der Sache waren und sich mit Begeisterung und Hingabe der Herausforderung stellten, freut sie und ihre Kollegin, Sonderpädagogin Maike Dönges, ganz besonders.

Dabei hörte die Arbeit mit dem fertigen Brief aber nicht auf. Denn ein Brief muss ja schließlich auch zum Empfänger kommen. Wie aber funktioniert das? Woher bekomme ich eine Briefmarke, was ist eine Briefmarke wert und wer holt die Post eigentlich am Briefkasten ab? Das zu wissen, ist im digitalen Zeitalter längst keine Selbstverständlichkeit.

Antwortbriefe aus dem Altenheim

„Es hat allen unheimlich viel Spaß gemacht. Es waren von ganzem Herzen kommende Briefe. Die größte Sorge war dann, ob es wohl auch Antwort geben wird. Mit Spannung haben unsere Kinder gewartet“, erzählt Andrea Niklas. Und die Antwort kam. Jedes Kind erhielt einen persönlichen Brief von den Senioren. Da war die Freude groß.

Nun sind alle erst einmal in den Weihnachtsferien, im Herzen die guten Wünsche. Und im neuen Jahr wird es weitergehen. Denn die beiden Lehrerinnen Andrea Niklas und Maike Dönges möchten das ,echte Briefe schreiben' gerne weiterführen. Indem die Kinder den Senioren von dem eigenen Weihnachtsfest erzählen und auch mal nachfragen, wie es denn dem lieben Herrn Senior, dem lieben Herrn Unbekannt und dem lieben fremden Opa ergangen ist. „Vielleicht entwickelt sich ja eine Art Brieffreundschaft. Das wäre doch toll“, überlegt Andrea Niklas.

Auch ganz unabhängig von Weihnachten wertet sie das Projekt als vielversprechend. „An unserer Schule ist jedes Kind anders. Und jeder nimmt den anderen in seiner Andersartigkeit an. Mit Rücksicht, Hilfsbereitschaft und Respekt. Das Miteinander ist dementsprechend positiv und strahlt in so einer Aktion über die Schule hinaus."