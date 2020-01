Olpe: Das sagt die Telekom zur Zukunft ihres Shops

Die Deutsche Telekom hat angekündigt, bis Ende nächsten Jahres jeden fünften Shop schließen zu wollen. 99 der 504 Filialen in Deutschland stehen auf der Streichliste, teilte das Unternehmen in dieser Woche mit. Hat der Telekom-Shop an der Kölner Straße in Olpe angesichts dieser Zahlen noch eine Zukunft?

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt ein Unternehmenssprecher mit, dass der Telekom-Shop in Olpe weiter betrieben werden soll und damit nicht von den Schließungsplänen betroffen ist.

Die Telekom-Läden bei Expert Klein, in Attendorn, Grevenbrück und Altenhundem waren ohnehin nicht in Gefahr. Sie werden nicht direkt von der Telekom, sondern von örtlichen Partnerunternehmen betrieben.