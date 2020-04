Olpe: Brillen Schulte eröffnet neue Filiale für junge Kunden

Brillen Schulte hat die Filiale für junges Publikum in Olpe umgebaut. Am Dienstag wird sie unter dem neuen Namen "Paul & Sons" wieder eröffnet.

Olpe. „Paul & Sons“ statt „Augenblick“: Der Ableger von Brillen Schulte an der Kölner Straße in Olpe wurde rundum erneuert. Eröffnung ist am Dienstag.

Sich immer wieder neu zu erfinden und den Bedürfnissen der Kunden anzupassen, hat sich Brillen Schulte in Olpe vorgenommen. Seit 23 Jahren wird die klassische Filiale an der Martinstraße um ein junges Pendant ergänzt. Der bis dato als „Augenblick“ bekannte Ableger an der Kölner Straße ist auf ein jugendliches Publikum ausgerichtet. „Unser dortiger Auftritt war aber inzwischen nicht mehr dem Zeitgeist entsprechend“, verdeutlicht Inhaber Klaus Schulte. Anfängliche Überlegungen an einem „Facelift“ mündeten schon bald in der Idee, alles zu verändern: eine komplette Entkernung des Ladenlokals, ein völlig anderes Ambiente im nun eher urban-gemütlichen Stil und sogar die Änderung des Namens.

„Die neue Atmosphäre, das neue Konzept schrie förmlich nach einem anderen Namen“, erklärt Klaus Schulte: „Paul & Sons“. Mit dem Namen spielt die Familie Schulte auf die 147-jährige Firmengeschichte an. „Seit den Anfängen des Unternehmens gab es in unserer Familie in jeder Generation einen Paul, entweder als Vor- oder zumindest als Zweitname.“

Umweltfreundliche Brillenfassungen und Kassenbons

Nachhaltigkeit soll in der neuen Filiale ein zentrales Thema werden. So wird das Team in den umgestalteten Räumlichkeiten weitgehend papierlos agieren. Und Kunden erhalten keinen gängigen Kassenbon aus umweltschädlichem Thermopapier, sondern eine deutlich verträglichere Variante, die ohne chemische Farbentwicklung auskommt und sich als Altpapier entsorgen lässt. Die selbst entwickelten, handgefertigten Brillenfassungen der eigenen Marke „Paul & Sons“ bestehen aus umweltfreundlichem Baumwollacetat.

Bei der Gestaltung der Filiale treffen Tradition und Bewährtes auf Urbanität und Modernes. Die bewusst offen liegende Werkstatt zeigt für jeden Kunden sichtbar das klassische Handwerk, das seit den Anfängen den Kern des Geschäfts ausmache. Alte Turngeräte und eine Theke, die mit U-Bahn-Fliesen versehen ist, gehören zu den Hinguckern.