Olpe: Brennende Mülleimer lösen Feuerwehreinsatz aus

Olpe. In der Grubenstraße in Olpe lösten am Samstagmittag brennende Mülleimer einen Feuerwehreinsatz aus. Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften musste die Feuerwehr Olpe Samstagmittag zu einem Feuer in die Grubenstraße in Olpe ausrücken. Beim Eintreffen standen einige Kunststoffmülleimer in Brand. Die Flammen drohten auch auf eine Metallbox überzugreifen, in denen Gasflaschen eines Sanitär- und Heizungsbetriebes gelagert waren.

Rund 1500 Euro Schaden

Als erstes wurden die Flaschen entfernt, kurz danach erfolgte ein Löschangriff der Mülleimer sowie an einer Holzfassade, die ebenfalls in Mitleidenschaft geraten war. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.