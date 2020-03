Eine E-Bike Ladestation, eine Boccia-Bahn, eine Bücherbox und vieles mehr soll es schon bald auf dem alten Bolzplatz im Negertal geben. Am Montagabend präsentierte Ortsvorsteher Manuel Ochibowski das Projekt „Vielfältige und kommunikative Zusammenkunft im Negertal auf dem Sprung zur Bigge“ bei der 15. LAG-Sitzung der Leader-Region.

Das Projekt ist jedoch nicht neu. Bereits im Jahr 2017 stellte die Dorfgemeinschaft Negertal den Antrag für die Fördermittel. Dieser wurde auch gewährt, allerdings gab es im weiteren Verlauf einige Probleme bezüglich Lärmschutz.

Nun folgt ein neuer Anlauf. „Wir haben den Plan nochmal überarbeitet, neu berechnet und einige Änderungen vorgenommen“, sagt Manuel Ochibowski. Das Dorf soll attraktiver werden, der Bolzplatz soll als zentraler Treffpunkt dienen und für Jung und Altg etwas bieten. „Wir haben nicht allzu’ viel verändert, lediglich die Aufteilung optimiert, um eine bessere Nutzung und mehr Gemütlichkeit zu garantieren.“ Auch von Olpes Bürgermeister, der auch der erste Vorsitzende der Leader Region ist, gibt es Zuspruch. „Auf das Projekt freue ich mich mit am meisten und das liegt nicht daran, dass es in Olpe ist“, sagt er am Montagabend und lacht.

Insgesamt 96.000 Euro hat die Dorfgemeinschaft Negertal nun an Fördermitteln zur Verfügung, um ihr Projekt zu realisieren. Der „verwilderte und wenig genutzte Bolzplatz“ bekommt neben der E-Bike Ladestation auch eine Liegewiese mit Parkatmosphäre und eine Multifunktions-Spielfläche. Ein neuer Bodenbelag macht dort dann das Spielen von Fuß- und Basketball möglich. Der Platz der Fläche wurde aufgrund der Probleme mit dem Lärmschutz verlegt. Um ihn herum wird ein Zaun errichtet. „Das ist ein gangbarer Weg gegen den Lärm“, sagt der Ortsvorsteher. Neben die Boccia-Fläche kommt auch ein Schachfeld.

Die sogenannte Rentnerbank

Etwas abseits des Bolzplatzes soll eine sogenannte Rentnerbank errichtet werden. „Das heißt nicht, dass wir die älteren Menschen abschotten wollen“, erklärt Manuel Ochibowski. Es sei einfach der Platz mit der besten Aussicht über das Negertal und gleichzeitig ein ruhiger Ort, um den Ausblick auch genießen zu können. Zwar wart die E-Bike Ladestation von Beginn an geplant, doch auch hier gibt es einige Änderungen. Aufgrund der Kosten habe man sich für eine ähnliche Variante, wie der hier in Olpe entschieden. Passend dazu soll auch ein Radrastplatz entstehen, der mit großzügigen Fahrradständern und einem Reparaturkasten ausgestattet wird.

Als Highlight bezeichnet der Ortsvorsteher, der stellvertretend für die gesamte Dorfgemeinschaft Negertal spricht, vor allem den „Dorfsalat“. Die Beete können die Negeraner gemeinsam bepflanzen. „Nicht jeder hat zuhause dazu die Möglichkeit“, sagt er und möchte so den Menschen die Chance geben beispielsweise Gemüse anzupflanzen.

Der alte Plan beinhaltete zusätzlich eine barrierefreie öffentliche Toilette, einen W-Lan Hotspot und einen Defibrillator. Diese Vorhaben fallen nun raus. „Einen Defibrillator haben wir uns in der Zwischenzeit schon angeschafft.“ Für das öffentliche WC hat die Dorfgemeinschaft eine andere Idee, denn die Gefahr für Vandalismus sei zu groß. Und bezüglich des W-Lan Hotspots sagt Ochibowski mit einem Grisen: „Hier im Negertal haben wir jetzt sogar LTE, da brauchen wir das nicht.“