Olpe: Aula der Realschule steht komplett in Flammen

Olpe. Im leer stehenden Gebäude der Realschule in Olpe ist ein Feuer ausgebrochen.

Starke Feuerwehrkräfte aus Olpe und Umgebung sind zurzeit dabei, einen Brand in der alten Realschule in der Franziskanerstraße in Olpe zu löschen. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Zum zweiten Mal ist in diesem Monat in dem leerstehenden Gebäude neben dem Rathaus ein Feuer ausgebrochen. Bisher konnte die Feuerwehr die Brände schnell löschen. Diesmal brennt die Aula in voller Ausdehnung. Da Decken und Wände komplett aus Holz bestehen, gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Feuerwehr versucht mit zwei Drehleitern von oben sowie durch Innenangriffe das Feuer unter Kontrolle zubekommen.

Erste Erkenntnisse weisen wie schon beim letzten Brand am 7. Juli auf eine gezielte Brandstiftung hin. Wie damals ist auch jetzt wieder an verschiedenen Stellen in dem Gebäude Feuer gelegt worden.