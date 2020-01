Oberveischede. BMW-Fahrer kracht stark alkoholisiert in Leitplanke, fährt weiter und landet später im Straßengraben. Der Führerschein wird sichergestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olpe: 51-Jähriger verursacht betrunken gleich zwei Unfälle

Ein stark alkoholisierter 51-Jähriger verursachte an Neujahr, 1. Januar gegen 18 Uhr gleich zwei Unfälle und begann Fahrerflucht, als er mit seinem BMW die B 55 in Richtung Lennestadt befuhr. Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, dass der Fahrer des PKW mehrfach trotz Überholverbot und mit hoher Geschwindigkeit überholte.

Pkw-Fahrer prallt gegen Leitplanke und begeht Fahrerflucht

Aufgrund seines Fahrstils und der leicht winterglatten Fahrbahn, kam er kurz hinter dem Ortsausgang von Oberveischede nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier in die Leitplanke. Hier entfernte er sich vom Unfallort und setzte seine Fahrt über die Attendorner Straße in Richtung Mecklinghausen fort. Auf der Strecke verlor er erneut die Kontrolle über das Fahrzeug und der PKW landete schließlich auf der Fahrerseite im Straßengraben, so dass hier die Unfallflucht endete.

Führerschein wird sichergestellt

Eine durch Zeugen informierte Streife stellte kurz darauf an der zweiten Unfallstelle fest, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Der Schaden am eigenen PKW wird auf 25.000 Euro geschätzt, der Fremdschaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.