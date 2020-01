Olpe: 42-Jährige verletzt sich bei Sturz vom Fahrrad

Olpe. In Olpe ist am Sonntag eine Radfahrerin offenbar durch einen Fahrfehler gestürzt. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Eine Radfahrerin ist am Sonntag bei einem Sturz leicht verletzt worden. Die 42-Jährige wollte nach Polizeiangaben gegen 13.40 Uhr auf der Straße „In der Trift“ mit ihrem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln, traf den Bordstein aber in einem zu spitzen Winkel, so dass sie zu Fall kam.

Sie erlitt leichte Verletzungen am Knie und wurde mit einem Rettungswagen zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die 42-Jährige habe Glück gehabt, dass sie nicht schwerer verletzt wurde, denn sie war ohne Helm unterwegs, teilt die Polizei weiter mit und weist darauf hin: Ein Fahrradhelm kann Kopfverletzungen eventuell verhindern oder verringern. Für Radfahrer empfiehlt es sich daher, einen Helm zu tragen und so das eigene Verletzungsrisiko zu senken.