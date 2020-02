Olpe. Nach einer Karnevalsveranstaltung verletzten aggressive Jugendliche einen Jugendlichen in Olpe-Dahl schwer. Er muss sogar ins Krankenhaus.

Olpe: 20-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Während einer Karnevalsveranstaltung in Dahl kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem verbalen Streit zwischen einer aggressiven und einer schlichtenden Gruppe. Um eine Eskalation zu vermeiden, entfernte sich die schlichtende Gruppe zunächst in entgegengesetzter Richtung vom Veranstaltungsort.

Im späteren Verlauf, berichtet die Polizei, trafen dann zwei junge Männer aus der schlichtenden Gruppe auf der Dahler Str. erneut auf fünf bis sieben Personen der aggressiven Gruppe. Die beiden 20-jährigen versuchten zunächst zu flüchten, wurden jedoch von den anderen jungen Männern eingeholt und mit Schlägen und Tritten attackiert. Beide Geschädigte gingen dabei zu Boden, wobei einer kurzfristig das Bewusstsein verlor.

Zeugen bei der Polizei melden

Als schließlich Zeugen hinzukamen, entfernten sich die Angreifer in Richtung Koblenzer Straße. Einer der beiden 20-jährigen trug erhebliche Kopfverletzungen davon und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er die Nacht auch blieb. Der zweite Geschädigte trug leichtere Verletzungen davon.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Olpe unter 02761 9269-0 zu melden.