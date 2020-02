Möhrchen ist voll motiviert und wartet ungeduldig auf das nächste Kommando von Frauchen Claudia Gries. Die Ohren sind aufgerichtet, der Blick ist wach und vollkommen konzentriert. „Such“, sagt Gries und schon rennt die schwarze Hollandse Herder Rauhaar Hündin los und sucht in den aufgeschichteten Holz-Paletten Staffelkollegin Silke Mörschel, die sich hier zuvor versteckt hat. Die Nase arbeitet intensiv und in kürzester Zeit ist die „vermisste Person“ gefunden, was mit einem Leckerchen belohnt wird. Für Möhrchen ein tolles Spiel. Davon kann die junge Hundedame gar nicht genug bekommen. Sehr zur Freude ihrer Hundeführerin Claudia Gries, denn Möhrchen wird zum Flächensuch- und Trümmerhund bei der Rettungshundestaffel Südwestfalen ausgebildet.

Gerade in der Ausbildung

Seit zehn Jahren nimmt die Rettungshundestaffel im Leben von Claudia und ihrem Mann Kai-Uwe einen großen Raum im täglichen Leben ein. Bis zu 200 Einsätze gibt es im Jahr für die BRH (Bundesverband Rettungshunde) Staffel, um vermisste Personen zu suchen. „Wir wollten mit den Hunden mehr als nur ein sportliches Erlebnis haben“, erzählen beide von ihrer Motivation, sich ehrenamtlich bei der Rettungshundestaffel Südwestfalen zu engagieren. Fünf Hunde leben bei dem Paar. Einer davon ist der Diensthund von Kai-Uwe Gries, der bei der Bundespolizei arbeitet. Drei des kleinen Rudels sind Rettungshunde. Möhrchen ist das jüngste Mitglied und gerade in der Ausbildung.

Geübt wird auf dem Gelände der ehemaligen Raketenstation zwischen Oedingen und Schöndelt. Das Gelände ist eingezäunt und neben einem Bereich für die Geräteschulung gibt es ein großes Trümmerhaus. „Das ist wie ein Disneyland für Hunde“, schmunzelt Kai-Uwe Gries. Möhrchen rennt schon zur Tür und freut sich. Hier gibt es zahlreiche Räume, in denen die unterschiedlichsten Szenarien aufgebaut sind. Felsen, Bällchenbad, Tunnel und Holzpaletten, Buden und Fässer, Schränke und Rutschen, überall kann gesucht werden. Und wer findet, auf den wartet eine Belohnung in Form von Lieblingsfutter oder Spielzeug. „Wir wollen die Hunde auf alle Möglichkeiten vorbereiten“, ergänzt Hundeführerin Silke Mörschel.

Ihr Hund Elli zeigt eindrucksvoll, wie Hunde zu gezielt einsetzbaren Rettungshunden werden. In einem Raum sind ein dutzend Gläser aufgestellt. In einem der Gläser ist ein Wattepad mit Zitronengeruch. Wenn Elli diesen findet gibt es eine Belohnung. „Wir trainieren so die Kondition und Konzentration der Hunde auf einen bestimmten Geruch, den wir vorgeben“, erklärt Ausbildungsleiter Gries. Ein erster Schritt für die Nasenarbeit und die spätere Aufgabe.

Wichtig ist das Team

Kreis Olpe Blick hinter die Kulissen Wer einmal hinter die Kulissen der Rettungshundestaffel schauen will, hat am 30. und 31. Mai auf dem Kasernengelände die Gelegenheit dazu. Dann zeigen Mensch und Hund, was sie in der Rettungshundestaffel alles können. Natürlich sind auch Neuzugänge jederzeit willkommen.

Elli und Möhrchen werden als Flächensuch- und Trümmerhunde eingesetzt. Das heißt, im unwegsamen Gelände oder in großen Waldflächen suchen sie nach vermissten Personen. Die Hunde werden dabei so ausgebildet, dass sie ein Gelände von bis zu 40.000 Quadratmeter auf menschliche Witterung hin durchstöbern. „Wichtig ist dabei das Mensch-Hund Team“, weiß Claudia Gries aus jahrelanger Erfahrung. „Man muss sich hundertprozentig vertrauen und sich immer auf den anderen verlassen können.“ Daher ist Möhrchen fast immer im Alltag von Claudia Gries dabei. „Die Bindung ist sehr eng.“

Die BRH Rettungshundestaffel Südwestfalen, eine von acht BRH in NRW, zählt 25 aktive Mitglieder und gehört dem Bundesverband Rettungshunde, der größten rettungshundeführenden Organisation in Europa, an. Das beinhaltet regelmäßige Prüfungen von Mensch und Hund zur Bestätigung der Einsatzfähigkeit.

Auf Spenden angewiesen

Doch die Mühe ist es wert: „Bei einem echten Einsatz erfolgreich zu sein und Leben retten zu können, ist unbezahlbar.“ Da sind sich alle einig. Finanzieren müssen die Ehrenamtlichen ihr Engagement jedoch aus eigener Tasche, weshalb sie auf Spenden angewiesen sind.

Übrigens: Jeder Hund kann Rettungshund werden, denn den typischen Rettungshund gibt es nicht. Geeignet sind grundsätzlich alle leistungswilligen und aufgeschlossenen Hunde, wenn sie körperliche Gesundheit, Gewandtheit, Nervenstärke, Lernfreude sowie Freundlichkeit gegenüber Menschen und Artgenossen mitbringen. „Rettungshundeführer hingegen wird man nur mit uneingeschränkter Leidenschaft“, ist sich das Team einig.