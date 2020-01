Oberhundem. Der älteste Schützenverein in der Gemeinde Kirchhundem wird drei mal 50 und will dies vier Mal feiern.

Oberhundems „Blaue Kittel“ werden 150 Jahre alt

Das neue Jahr wird für den Schützenverein Oberhundem ein ganz besonderes werden, denn der älteste Schützenverein in der Gemeinde Kirchhundem feiert in 2020 sein 150-jähriges Bestehen. Und das soll im Kirchspiel Oberhundem natürlich groß und mehrfach gefeiert werden.

Startschuss ins Jubiläumsschützenjahr ist am Samstag, 18. Januar, mit der Jahreshauptversammlung und dem anschließenden Schützenball. Zuvor wird um 17 Uhr ein Gottesdienst unter Mitwirkung des Musikvereins Rinsecke-Oberhundem für alle lebenden, verstorbenen und gefallenen Mitglieder des Schützen- und Musikvereins gefeiert. Gegen 18 Uhr beginnt die Generalversammlung in der Dorfgemeinschaftshalle. Nach den Protokollen, dem Jahres- und Wirtschaftsbericht stehen wichtige Wahlen auf der Tagesordnung. Beim Vorstand geht es unter anderem um die Wahl des Schriftführers.

Keine Sanktionen zu befürchten

Außerdem werden die Jubilarehrungen sowie die Ehrungen der Jubelmajestätenpaare, die sonst im Rahmen des Schützenfestes erfolgen, bereits an diesem Abend vorgenommen. Ein genauer Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Um der Auftaktveranstaltung ins Jubiläumsjahr und insbesondere den Jubilarehrungen einen würdigen Rahmen zu verleihen, bittet der Vorstand alle Schützenbrüder darum, an diesem Abend in der Vereinsuniform, dem „Blauen Kittel“, zu erscheinen.

Ohne Kittel ein Fremder

Wer ohne Kittel erscheint, muss allerdings keine Sanktionen fürchten, wie die Vereinsmitglieder im Jahr 1896, als der Blaue Kittel als Festkluft beschlossen wurden. „Es wurde einstimmig beschlossen, dass sämtliche Mitglieder zum Schützenfest im blauen Kittel erscheinen müssen. Die Mitglieder, welche keinen Zug mitmachen, haben eine Strafe von 50 Pfennig zu zahlen. Alle Mitglieder, welche ohne Kittel das Fest mitmachen, werden als Fremde behandelt und müssen Karten lösen“, heißt es im Protokoll der Versammlung, nachzulesen in der Vereinschronik, die Adjutant und Vereinschronist Tobias Mettbach vor einigen Jahren verfasste.

20 Jahre älter

Viele Jahre lang ging der Verein selbst davon aus, dass er erst 1890 gegründet wurde, wie es auch auf der Vereinsfahne eingestickt ist. Der Grund für diesen Irrtum: „Das erste Protokollbuch des Vereins aus der Gründungsphase war viele Jahre verschwunden“, erklärt Vereinschronist Tobias Mettbach. Erst 1960 tauchte plötzlich das alte Protokollbuch wieder auf. Mit diesem konnte das Gründungsjahr 1870 erstmals schriftlich belegt werden.

Kurios: Durch das neue Gründungsjahr veränderte sich auch der Jubiläumskalender. So feierten die „Blauen Kittel“ ihr 90-jähriges Bestehen bereits elf Jahre nach dem 60. Vereinsgeburtstag. Das große Jubiläum wird den Festkalender des Ortes seinen Stempel aufdrücken, denn im Jahresverlauf sind noch drei weitere Veranstaltungen geplant.

Drei weitere Veranstaltungen

Am Samstag, 23. Mai, wird es das erste „Gemeinde-Jungschützen-Kaiserschießen“ geben. Alle Jungschützenkönige in der Gemeinde Kirchhundem in den letzten fünf Jahren können sich daran beteiligen. Nach dem Schießen an der Vogelstange und dem Rückmarsch steigt am Abend in der Dorfgemeinschaftshalle eine Jungschützendisco.

Kreis Olpe Erst Versammlung, dann Schützenball Im Anschluss an die Generalversammlung, ab ca. 20.30 Uhr, werden die neuen Majestäten ihre Orden dem Verein für die Königsketten übergeben: Franz Aßmann als König und Jungschützenkönig Leonard Rameil. Anschließend werden die Majestätenpaare die Tanzfläche für den Schützenball freigeben. Zum Schützenball, mit dem Duo „Up2Date“, sind neben den Schützenpartnerinnen auch alle Freunde und Freundinnen der Blauen Kittel herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Natürlich steht auch das traditionelle Schützenfest vom 4. bis 6. Juli im Zeichen des Jubiläums. Unter dem Motto „150 Jahre Freude an der Gemeinschaft“ erwartet der gastgebende Schützenverein, der derzeit rund 720 Mitglieder zählt, elf Gastvereine und sieben Musikkapellen. Das Gedränge an der Vogelstange um den Titel „Jubiläumskönig“ und „Jubiläumskaiser“ dürfte dann noch etwas größer sein als sonst.

Letzter Höhepunkt des Jubeljahres 2020 ist der Gemeindeschützenball am Samstag, 19. September, unter anderem mit einem Großen Zapfenstreich im Ehrenhof des Schlosses Adolphsburg.