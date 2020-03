Bei McDonalds in Olpe ist es ruhig. Das Restaurant ist geschlossen, der Parkplatz leer. Nur weiße Zettel weisen daraufhin, dass der Drive Inn-Schalter noch geöffnet ist. Doch auch hier ist am Mittwoch wenig los. Nur vereinzelt stoppen Autos und lassen sich Burger und Pommes durch den Schalter reichen. „Der Umsatz ist eingebrochen. Wir hatten am Dienstag ein Minus von 50 Prozent“, sagt Karsten Peters, Bezirksleiter der Vogler GmbH von Franchise-Unternehmerin Marion Vogler, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vom Kreis Olpe habe man eine ergänzte Verfügung erhalten, dass Drive Inn-Schalter und Lieferservice weiterhin möglich seien. Bei McDonald's in Olpe und auch in Elspe ist das Drive Inn jetzt jeweils von 8 bis 24 Uhr offen. „Wir beobachten das. Es ist jetzt eine Testphase. Wir schauen, ob wir die Öffnungszeiten dann angleichen“, so Peters. Am Mittwoch morgen sei fast gar nichts los gewesen: „Ältere kommen kaum noch. Wir hoffen, dass nachmittags und abends mehr junge Leute kommen.“

Dieses Schild weist die Kunden beim Bigge Grill daraufhin, dass sie ihre Speisen mitnehmen müssen Foto: Roland Vossel / WP

Desinfektion und Händehygiene habe man intensiviert, berichtet Peters. Das Personal sei reduziert worden: „Wir haben Kurzarbeitergeld beantragt.“ Auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Olper Gewerbegebiet Biebickerhagen bei Burger King ist ebenfalls nicht viel los. Auch dort hat nur noch der Drive Inn-Schalter geöffnet.

Nur noch zum Mitnehmen

Der Bigge Grill zwischen Olpe und Attendorn am Biggesee , beliebter Treff für Biker, bietet auch nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen an. Tische und Stühle sind weggeräumt. Auf einem Zettel heißt es: „Bitte essen Sie nicht vor Ort. Sollten Sie in Ihrem Fahrzeug essen, nehmen Sie bitte die Verpackungen mit, da wir diese nicht entsorgen dürfen."

Geöffnet für Speisen und Getränke zum Mitnehmen ist der Bigge Grill nur noch werktags von 8 bis 15 Uhr. „Am Wochenende machen wir zu. Dann sind hauptsächlich Biker hier. Die können die Sachen ja nicht mitnehmen", sagt Bigge Grill-Mitarbeiter Stefan Rettig.