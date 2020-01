Neujahrsempfang Wenden: Jugendtreff holt den Heimatpreis

Wenden. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Wenden werden die besten Sportler ebenso geehrt wie Ehrenämtler. Ein Jugendtreff kann sich besonders freuen.

Zum dritten Mal fand am Sonntag in der Aula des Schulzentrums Wenden ein Neujahrsempfang der Gemeinde Wenden statt. Die Gemeinde Wenden würdigt in diesem Rahmen sowohl besondere sportliche als auch kulturelle Leistungen sowie das ehrenamtliche Engagement ihre Bürgerinnen und Bürger.

Das neue Format hat sich bewährt. Auch in diesem Jahr konnte das bunt zusammengestellte Rahmenprogramm vollends überzeugen.

Beifall für Markus Magnus

So gab es großen Beifall für Markus Magnus, ein wahres Allround-Talent. Der Entertainer überzeugte in Wenden mit seinen beiden Auftritten als Bauchredner, wo seine Handpuppe „Rentner Willi“ und der freche „Charly“ für so manchen Lacher sorgten. Frech, aber humorvoll.

Bürgermeister Bernd Clemens bedankt sich bei Markus Magnus für einen sehr humorvollen Auftritt Foto: Privat

Eröffnet hatte die Veranstaltung Lara Montabon mit „Nuvole Bianche“, einem einfühlsamen Solostück am Klavier. Großen Beifall gab es für Sängerin Lea Wurm. Begleitet von Tobias Tautz (Bass), Christopher Stettner und Felix Dornseifer (Gitarre) fühlte sich das Publikum bestens unterhalten.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab der Männerchor „Sangeslust“ Hünsborn noch zwei Kostproben seines Könnens ab. Unter der Leitung von Thomas Bröcher wurde unter anderem „Oh Herr, welch ein Morgen“ vorgetragen.

Die Ehrungen

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr folgende Personen bzw. Institutionen:

Meisterchorehrung: Frauenchor „Pro Musica“ Gerlingen, Männercor „VokalArt“ Ottfingen.

Sportlerehrung: Sportler des Jahres wurde Langstreckenläufer Jörg Heiner (SG Wenden), Sportlerin des Jahres: Balletttänzerin Diana Mertin.

Mannschaft des Jahres: 1. Mannschaft FSV Gerlingen (Aufstieg Westfalenliga).

Der Jugendtreff Schönau-Altenwenden war komplett zum Jahresempfang erschienen. Foto: Privat / WP

Heimatpreis:

1. Preis Jugendtreff Schönau-Altenwenden (dotiert mit 2500 Euro).

2. Preis Sauerländischer Gebirgsverein Wenden (1500 Euro).

3. Preis Verein für Dorfgemeinschaftsaufgaben Altenhof (1000 Euro). Zusatzinfo: Das Geld für den Heimatpreis stellt das Land NRW zur Verfügung.

Bürgerpreis: Josef Clemens (Musikverein Hünsborn), Rosemarie Schmidt (Katholische Frauengemeinschaft Ottfingen), Egon Bröcher (SG Wenden), AWO-Ortsverein Wenden.

Format hat sich bewährt

Im Anschluss an den Festakt bat Bürgermeister Bernd Clemens die Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein ins Foyer. Sein Fazit: „Wenden hat einen wunderschönen Jahresempfang erlebt. Das neue Format hat sich bewährt. Weiter so.“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Kreis Olpe