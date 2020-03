„Ich finde den Platz sehr schön und gelungen“, sagt eine Besucherin des Katholischen Friedhofs in Elspe. Karl-Hubert Hümmeler, Vorsitzender des Kirchenvorstands der St. Jakobus-Gemeinde, erfreut dieses positive Echo sehr. Denn in den letzten zehn Tagen, seitdem die im wahrsten Sinne des Wortes aufsehenerregende Installation aufgestellt wurde, kamen ihm auch nicht wenige andere Meinungen zu Ohr. Kunst ist halt Geschmacksache und das Kunstwerk, das ausnahmslos jedem gefällt, muss erst noch geschaffen werden.

Resonanz gespalten

„Die Resonanz ist gespalten, im Moment eher negativ“, spricht Karl-Hubert Hümmeler, der sich seit Jahren um den Friedhof kümmert, Klartext und macht auch keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über die zum Teil herbe Kritik vor allem älterer Friedhofsbesucher.

Im Mittelpunkt der modernen Installation, geschaffen von der Garten- und Landschaftsarchitektin Ingelore Flügge aus Meschede-Olpe, steht das Eisenkreuz des früheren, 1912 erbauten Elsper Krankenhauses, das später als Altenheim genutzt wurde.

Wunderschöner Blick von der neuen Begegnungsstätte über den Findling auf Kirche und Ort. Foto: Volker Eberts / WP

Kreuz des alten Krankenhauses

Umsichtige Bürger des Ortes haben im Sommer 2018 das Kreuz und die Glocke der Krankenhauskapelle vor dem Verschrotten gerettet. Nun steht das Kreuz im oberen Bereich des Friedhofs, im Halbkreis umgeben von drei mächtigen Stahlplatten, die nach und nach eine rostrote Patina annehmen. In die mittlere Stahlplatte ist eine Glasscheibe eingearbeitet, durch die das Kreuz besonders in der Vormittagssonne sehr schön und effektvoll von hinten angestrahlt wird. „Umgeben von uralten Werkstoffen wie Stahl, Glas, Stein und Holz kontrastiert es die Endlichkeit menschlicher Existenz. Glaube, Liebe, Hoffnung mögen ihr Halt geben, drei urmenschliche Phänomene, deren Schriftzug einen Findling umringt. Ein gelungenes Zusammenspiel aus Vergangenheit und Gegenwart aus dem, was war und vielleicht sein wird", so beschreibt die Elsper Künstlerin Margret Berghoff treffend die Installation. An den Stahlplatten hängen schlichte Sitzbänke aus Holz, von denen der Besucher einen herrlichen Blick über den Findling auf die St. Jakobus- Pfarrkirche und den Ort hat.

Platz zum Innehalten

Die gesamte Anordnung soll einen Platz zum Innehalten, zur Andacht und zum Austausch bieten und ist ein elementares Teil der geplanten Neugestaltung des Elsper Friedhof. Denn auch in Elspe geht der Trend immer mehr zur Urnenbestattung. Das bedeutet, es wird wesentlich weniger Platz benötigt als vorhanden ist. In der nächsten Zeit werden weitere Reihengräber eingeebnet. Karl-Hubert Hümmeler: „Wir wollen den Friedhof langfristig zu einer parkähnlichen Begegnungsstätte umgestalten.“ Dann mit verschiedenen Bestattungsformen, in einem Randbereich Richtung Altenvalbert könnte sogar ein kleiner Friedwald entstehen.

Kreis Olpe Finanzierung aus Eigenmitteln der Gemeinde Die neue Installation hat die Kirchengemeinde Elspe aus Eigenmitteln, ohne Zuschüsse des Erzbistums, finanziert. Die ebenfalls „gerettete“ Glocke des alten Elsper Krankenhauses soll möglicherweise auf der „Gellestatt“ an der Kirche einen würdevollen Platz finden. Der Abriss des maroden Krankenhauses wurde im letzten Jahres von der Bauaufsicht der Stadt Lennestadt wegen mangelnder Fach- und Sachkunde der gestoppt. Seitdem ruhen alle Arbeiten auf dem Gelände.

In den nächsten Tagen sollen Gespräche mit Fachleuten darüber stattfinden, ebenso, wie die neue Installation gärtnerisch gestaltet werden kann. Spätestens danach wird sich die Kritik an der neuen Anlage nach und nach legen. Karl-Hubert Hümmeler will so lange aber nicht mehr warten und den Friedhof als Aufgabenbereich abgeben.