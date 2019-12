Frenkhausen. Waldsofas wurden an Orten mit schöner Aussicht in Frenkhausen installiert. Mittel kommen aus dem Heimatscheck. Mehr Förderanträge erwartet.

Neue Waldsofas für Einheimische und Wanderer in Frenkhausen

Angeregt durch die Info-Offensive der Landesregierung zur Heimatförderung stellte der Ortsvorsteher von Frenkhausen den Antrag zur Aufstellung von Ruhebänken entlang von Wanderwegen rund um Frenkhausen. Hierbei sollten aber nicht einfach nur Bänke aufgestellt werden, sondern sogenannte Waldsofas.

Diese sind am Rothaarsteig schon bekannt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nach Zustimmung der Landesregierung für dieses Projekt wurde ein Heimatscheck überreicht, wodurch die Waldsofas umgehend angeschafft werden konnten. Mit Hilfe des Fahnengestellungsvereins wurden diese direkt eingebaut. Vier massive Fundamente halten das Grundgestell und sorgen somit für den sicheren Stand.

Der erste Waldsofa-Standort

Als ersten Standort für den neuen Ruhe- und Aussichtspunkt hat man sich für die Frenkhauser Höh entschieden. Hier steht das Waldsofa an einem Waldweg unter ein paar Bäumen im Schatten. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über Frenkhausen Richtung Biggesee und Olpe. Das zweite Waldsofa steht an einem Wirtschaftsweg unterhalb des Reitbetriebs Sondermann, nahe der Ortsgrenze. Wer sich hier niederlässt, genießt den Blick Richtung Alperscheid und Biggesee (Talbrücke Ronnewinkel).

Inspiriert durch die Heimatscheck-Aktion des Ortsvorstehers wurden auch die Schützen im Dorf aktiv. Da im Jahr 2020 zwischen den St.-Franziskus-Xaverius Schützen aus Frenkhausen und dem Reiter- und Heimatverein aus Bühren eine 50-jährige Vereinsfreundschaft besteht, hatte man gemeinsam überlegt, ob und wie man hierzu etwas gemeinsam schaffen kann. Die Reiter und Schützen waren sich schnell einig und wollten auf dem halben Weg zwischen Dumicke/Bühren und Frenkhausen ebenfalls eine Ruhebank aufstellen.

Weiteres Waldsofa in der Alsmicke

Durch die Erfahrungen und weiterer „guter Gedanken“ konnte die Interessengemeinschaft ebenfalls Waldsofas anschaffen und hat diese in der Alsmicke unterhalb des Fahrenschotter Fischteiches aufgestellt. „Eins für jeden Verein“, so ein Vereinsmitglied. Sobald es die Witterung zulässt, soll der Platz um die Ruhestätte noch aufgehübscht werden. So sollen dort noch Schotter und Holzhackschnitzel eingebaut werden. Am 16. Mai 2020, ab 14 Uhr, sollen dann die offizielle Übergabe und Einweihungsfeier stattfinden. Hierzu laden die Reiter und Schützen herzlich ein, verbunden mit der Bitte sich, das Datum schon mal zu notieren.

Eine weitere Sitzmöglichkeit

Eine weitere Sitz- und Ruhemöglichkeit in Form eines Waldsofas konnten die Frenkhauser Schützen neben dem Mutter-Gottes-Häuschen, einer kleinen Gedenk- und Bet-Stätte nahe Frenkhausen, einbauen.

Kreis Olpe Anträge einreichen Noch ein Hinweis aus Frenkhausen: Sollte Interesse bestehen, auch andernorts sich für die Installation von Ruhebänken einzusetzen, so steht Lothar Burghaus (Mail: l.burghaus@ freenet.de) gerne mit hilfreichen Tipps zur Verfügung. „Diese Anträge können von anderen Ortsvorstehern, aber auch von Vereinen oder sogar von Privatpersonen eingereicht werden“, sagt Burghaus.

Hier hat man mit Blick von Alperscheid über die Ronnewinkler Talbrücke nach Olpe eine insgesamt herrliche Aussicht.

Da die neuen Bänke bei Einheimischen und Wanderern gleichermaßen gut ankommen und gerne genutzt werden, sollen im kommenden Jahr erneut Förderanträge gestellt werden, um weitere Projekte anstoßen zu können.