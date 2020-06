Naturbad in Bilstein öffnet pünktlich zum Ferienstart

Bilstein. Das Bilsteiner Freibad öffnet am 29. Juni unter Auflagen. Der Trägerverein will seine Fans nicht in der Sonne stehen lassen.

Gute Nachricht für alle Freibadfans in Lennestadt und Umgebung. Pünktlich zum Sommerferienstart am kommenden Montag, 29. Juni, öffnet das Naturbad in Bilstein seine Pforten. .Es erreichte uns immer öfter die Bitte, das Bad in diesem Sommer doch zu öffnen, weil die Bewohner des Veischedetals aufgrund von Corona so gut wie keinen Urlaub geplant haben. Klar trägt der ehrenamtliche Verein ein gewisses Risiko, aber wir wollen unsere Gäste auch nicht in der Sonne stehen lassen“, so Otto Hoffmann, Vorsitzender des Trägervereins Naturbad Veischedetal.

Pandemie-Konzept erstellt

Der Verein hat ein komplexes Pandemie Konzept zu erstellen, das vom Ordnungsamt bereits abgesegnet wurde. Die Badegäste müssen also unbedingt alle Regeln und Anweisungen insbesondere die Verhaltensregeln zu Corona beachten. Sie sollten möglichst vor dem Besuch bereits zu Hause das Formular „Kontakt Daten“ ausgefüllt, das ab Montag auf der Homepage von „Naturbad Veischedetal“ hinterlegt ist und sollten möglichst zuhause duschen, da im Naturbad nur die Außenduschen geöffnet sind. Bei Nichtbefolgen der Regeln wird die Aufsicht vom Hausrecht Gebrauch machen müssen und der Badegast muss das Bad verlassen. Wegen der Coronabeschränkungen dürfen sich nur maximal 300 Badegäste auf dem Freibadgelände aufhalten, plus die Inhaber von Familien-Karten.

Geöffnet ist das Bad am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr, an den Werktagen ab 13 Uhr.