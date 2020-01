Finnentrop. In Absprache mit dem Moscheeverein lobt die Gemeinde Finnentrop zur Ergreifung der Täter 500 Euro aus. Hintergründe der Tat weiter unklar.

Nach Moschee-Angriff: Gemeinde Finnentrop ruft Belohnung aus

Der Angriff auf die Moschee in Finnentrop vom vergangenen Wochenende wirkt nach. Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter mit Steinen auf das Gotteshaus an der Bamenohler Straße geworfen, dabei unter anderem drei Fenster zerstört und erheblichen Sachschaden angerichtet. Wer für den Angriff verantwortlich ist und welches Motiv hinter der Tat stecken könnte, ist laut Auskunft der Hagener Polizei, wo der ermittelnde Staatsschutz angesiedelt ist, weiterhin unklar.

Laut eigener Auskunft hat auch die Gemeinde Finnentrop ein erhebliches Interesse daran, dass die Täter ermittelt und die Hintergründe geklärt werden. Deshalb lobt sie in Absprache mit dem Moscheeverein einen Betrag in Höhe von 500 Euro als Belohnung für denjenigen aus, dessen sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter führt. Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung würde die Verwaltung im Rathaus vertraulich behandeln. Die Polizei nimmt Hinweise in Hagen unter der Nummer 02331 9862066 entgegen.

Heß: Religionsfreiheit verteidigen

Laut Patrick Baron von Grotthuss, Pressesprecher der Siegener Staatsanwaltschaft, ist dieses Vorgehen nicht ungewöhnlich. „Es passiert immer wieder, dass Geschädigte selbst eine Belohnung ausrufen, um möglichst schnell den Täter zu ermitteln.“ Banken seien da ein Beispiel, sie würden zur dieser Maßnahme nach Überfällen oder Automatensprengungen gerne zurückgreifen. Die Gemeinde selbst hatte die Belohnungsidee mit der ermittelnden Behörde, also dem Staatsschutz, laut Bürgermeister Dietmar Heß nicht besprochen.

Das Gemeindeoberhaupt hatte bereits Anfang dieser Woche erklärt, dass die Gemeinde in voller Solidarität zum Moscheeverein stehe und diesen offenbar gezielten feigen Angriff sehr bedauere. „Die Religionsfreiheit ist ein ausdrücklich im Grundgesetz niedergelegtes Grundrecht, es ist unsere Pflicht, dieses zu verteidigen.“