Mutter-Kind-Haus Olpe als FSJ-Einsatzstelle ausgezeichnet

Plötzlich ist er da, der ersehnte Schulabschluss. Viele Jahre des Prüfungsstresses sind vergangen. Und jetzt? Alle Jugendliche stehen vor dieser Frage. Die Möglichkeiten scheinen unendlich, der Druck, das Richtige zu finden wächst. Statt in dieser Orientierungsphase eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, entscheiden sich einige für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). So auch Michelle Verse und Nicole Bellani. Beide nutzen die Zeit, die Arbeit im Mutter-Kind-Haus Aline in Olpe kennenzulernen.

Wie es den beiden gefällt und warum die Einrichtung der Jugendhilfe nun ausgezeichnet wurde, hat unsere Zeitung bei einem Besuch erfahren.

Hilfe in Krisensituationen

Michelle Verse ist 19 Jahre alt und wohnt in Plettenberg. In diesem Jahr hat die gebürtige Attendornerin ihr Abitur am Rivius-Gymnasium gemacht. Am 1. August hat sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Mutter-Kind-Haus Aline in Olpe begonnen. Sie unterstützt Schwangere und Mütter, die allein für sich sorgen müssen, und sich in besonderen sozialen Schwierigkeiten oder Krisensituationen befinden. Sie hilft bei der Verpflegung der Kinder, beim Waschen, Anziehen, Füttern. Es geht aber auch darum, für die teils noch sehr jungen Frauen eine Ansprechpartnerin zu sein, ihre Beziehung zum Kind zu fördern. „Am besten gefällt mir die Team-Arbeit hier“, erzählt Michelle Verse. „Ich fühle mich wohl, wurde von allen gut aufgenommen. Und man hat das Gefühl, wirklich gebraucht zu werden.“

Am Anfang war es etwas schwierig, erzählt die Plettenbergerin. Schließlich hat sie es mit Frauen zu tun, die kaum jünger sind als sie. Hier gilt es, als Betreuer wahrgenommen zu werden. Aber die 19-Jährige wird nicht allein gelassen. Sie hat ein ganzes Team an ihrer Seite – und Erzieherin Bettina Lück als Anleiterin, die sie während ihres Freiwilligendienstes begleitet. „Wir führen regelmäßig, das heißt einmal im Monat, Anleitungsgespräche durch“, erzählt Lück. „Das dient der fachlichen, aber auch der persönlichen Entwicklung.“

Nicole Bellani kommt gebürtig aus Mailand. 2003 hat es die heute 19-Jährige zusammen mit ihrer Mutter nach Deutschland gezogen. Sie wohnt in Olpe, hat in diesem Jahr die Fachhochschulreife im Sozial- und Gesundheitswesen am Berufskolleg absolviert und hat im September ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Mutter-Kind-Haus Aline begonnen. Sie kümmert sich vor allem um die Kinder unter drei Jahren. Sie füttert sie, beschäftigt sie, fördert sie, spielt mit ihnen. Es wird vorgelesen, gepuzzelt, gebastelt, draußen spazieren gegangen. „Es macht mir wirklich viel Spaß“, erzählt die junge Frau. „Ich wurde herzlich empfangen. Und vor allem, man fühlt sich hier nicht wie eine Praktikantin.“

Eine besondere Auszeichnung

Seit 1998 leisten junge Leute regelmäßig ihr FSJ im Mutter-Kind-Haus. Annette Sawitza, die Leiterin des Hauses, freut sich, wenn ihre Schützlinge sich wohl fühlen. Vor allem für die perspektivische Mitarbeitergewinnung sei das wichtig. „Es finden viele, die mal mit einem Praktikum der einem Freiwilligendienst begonnen haben, zu uns zurück“, erzählt sie. „Es ist schön zu hören, dass sich FSJler so wohl bei uns fühlen. Und das ist auch so wichtig. Schließlich sind sie in der Orientierungsphase. Das hat einen großen Einfluss auf die spätere Berufslaufbahn und auch für die persönliche Entwicklung.“

Dafür wurde das Mutter-Kind-Haus Aline nun ausgezeichnet. Der IN VIA Diözensanverband Paderborn, als Träger, überreichte der FSJ-Einsatzstelle nun ein Zertifikat für einen qualitativ hochwertigen Freiwilligendienst. Es ist das erste Mal, dass In VIA eine solche Zertifizierung durchführt. Claudia Willeke, bei IN VIA Olpe zuständig für das Freiwillige Soziale Jahr betont, dass sich die Verantwortlichen im Mutter-Kind-Haus Aline vor allem durch die gute Anleitung der jungen Leute auszeichnen. „Bei der Überprüfung der Qualitätsstandards konnte ich hier überall ein Häkchen machen“, lobt Willeke. „Die Zusammenarbeit läuft gut und die Freiwilligen haben immer einen Ansprechpartner an ihrer Seite. Das ist längst nicht in allen Einsatzstellen so.“

Michelle Verse und Nicole Bellani bereuen ihre Wahl nicht. Beide können sich nun vorstellen, künftig beruflich im sozialen Bereich Fuß zu fassen. „Ich bin eigentlich richtig traurig, dass es nur auf ein Jahr begrenzt ist“, sagt Verse. „Ich habe festgestellt, dass das genau das Richtige für mich ist.“