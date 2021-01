Mutter-Kind-Haus Aline eröffnet neuen Standort in Drolshagen

Nach etwa einem Jahr Bauzeit ist es soweit: In Drolshagen in der Gerberstraße ist die neue „Perspektiv-WG“ des Mutter-Kind-Hauses Aline in der Trägerschaft der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe fertiggestellt und bezugsbereit.Es freuen sich GFO-Geschäftsführer Markus Feldmann, Aline-Leiterin Annette Sawitza, Anne Schüttler, Koordinatorin der neuen Perspektiv-WG, sowie Marion Weidlich, die der bald in Ruhestand gehenden Annette Sawitza folgt (v.l.).