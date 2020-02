Olpe. Elf Musiker der Musikschule Olpe haben beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert mitgemacht. Für zwei Ensembles geht es zum Landeswettbewerb

Musikschule Olpe: Ehrung der Musiker durch Bürgermeister

Nächster Stopp: Landeswettbewerb. Im Regionalwettbewerb Jugend musiziert 2020 wurden am Dienstagabend elf Jungen und Mädchen der Musikschule Olpe ausgezeichnet. Insgesamt gab es vier Ensembles. Zwei davon haben den ersten Platz belegt und somit die Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht: Die Blechbläser mit der Trompete rund um Josefine Häner, Niklas Ohm, Kai Sondermann und Julius Gries, der allerdings am Abend lediglich als Gast dabei war (geboren 2002/2003). Das zweite Ensemble, das beim Landeswettbewerb antreten wird, besteht aus Isabell Settner, Mia Nies und Mira Naber. Sie zeigten ihr Talent an der Klarinette (geboren 2008/2009).

Für eine musikalische Mischung aus Klarinette und Fagott sorgten außerdem Helena Mester und Hannah Aßmann (geboren 2004/2005). Und auch Franziska Stucke nahm am Wettbewerb teil. Sie begeisterte die Zuhörer mit ihrem Gesang, begleitet von Tom Reißner am Klavier (geboren 2002/2003). Sie belegten alle den zweiten Platz.

Bürgermeister Peter Weber ehrte die jungen Musiker. „Nicht nur die Kinder können stolz auf sich sein, auch die Musiklehrer und die Eltern“, sagt er. Für alle gab es eine Freikarte für die Philharmonie in Köln. Nach der Ehrung spielten alle Ensembles ihre Musikstücke.

Der Landeswettbewerb von Jugend musiziert 2020 findet vom 20. bis 24. März in Essen statt.