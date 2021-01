Messerstiche in Olpe: Staatsanwalt fordert viereinhalb Jahre

Olpe/Siegen. Plädoyers im Regenbogenland-Prozess vor dem Landgericht. Verteidiger Markus Eisenburger sieht nur eine fahrlässige Körperverletzung.

Für Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum war es ganz klar Vorsatz: „Wer so tief einsticht, der führt einen Stich mit Wucht. Wer so handelt, nimmt den Tod billigend in Kauf. Ein Stich in den Bauchbereich ist immer gefährlich. Der Angeklagte wusste um die Gefährlichkeit.“ Zudem habe der junge Marokkaner mehrfach gebrüllt, dass er den 38-Jährigen umbringen wolle. Der damals 21 Jahre alte Angeklagte habe am 26. Juni 2020 in dem Zimmer in der Zentralen Unterbringungseinheit (ZUE) „Regenbogenland“ in Olpe unter sein Kopfkissen gegriffen, ein Messer hervorgeholt, es aufgeklappt und zweimal zugestochen. Nur durch eine Notoperation konnte der 38-Jährige gerettet werden.

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung plädierte Scharfenbaum für vier Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe. Angeklagter und Opfer waren Freunde geworden in der Flüchtlingsunterkunft in Olpe. Am Tattag habe der 21-Jährige Alkohol, Drogen und Medikamente genommen. Nachdem es am Olper Bahnhof Streit gegeben hatte, brachte ihn die Polizei ins „Regenbogenland“. „Er hatte eine gewisse Wut im Bauch. Dann wurde er noch damit konfrontiert, dass er Sexualdelikte gegenüber mehreren Damen in der Unterkunft begangen haben soll. Er war aufgewühlt“, so der Staatsanwalt.

Im Zimmer habe er dann den 38-Jährigen nach den zuvor in Olpe eingekauften Lebensmitteln gefragt. Als er keine Antwort bekam, eskalierte die Situation. Der Angeklagte habe weiter zustechen wollen, doch Zeugen hätten ihn nach dem zweiten Stich festhalten können.

Keine Unterbringung

Das Opfer leide noch heute unter den Folgen der Tat, so Scharfenbaum. Der verminderten Schuldfähigkeit von Gutachter Dr. Thomas Schlömer schließe er sich an. Die vom Psychiater geforderte zweijährige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt lehnte der Staatsanwalt aber ab: „Es war eine Beziehungstat. Es bestand eine freundschaftliche Beziehung. Der Hang, Alkohol und Drogen zu konsumieren, musste nicht in dieser Tat münden. Die Prognose, dass er weitere Gewalttaten begeht, ist nicht hinlänglich sicher. Es war die erste Gewalttat.“

Verteidiger Markus Eisenburger bezeichnete den Tattag als Gipfel einer längeren Frustrationsphase des Angeklagten: „Er empfand die Einrichtung in Olpe als belastend. Er war in einem sehr kleinen Raum mit vielen Leuten und hat Mobbing-Erfahrungen gemacht.“ Als Folge des Frustes habe er Alkohol, Drogen und Tabletten genommen: „Er war hackedicht und hatte großen Hunger.“ Im Rahmen der Eskalation habe der Angeklagte dann das Messer genommen, so der Anwalt aus Olpe: „Aber er wollte ihm damit nur drohen. Im Handgemenge wurde er dann vom Messer getroffen.“

Er gehe von einem einmaligen, versehentlichen Stich aus, betonte Markus Eisenburger: „Er hatte überhaupt keinen Vorsatz. Es war eine fahrlässige Körperverletzung im Zustand einer erheblich eingeschränkten Steuerungsfähigkeit.“ Der Verteidiger plädierte für eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.

Urteil am 14. Januar

„Ich hatte gar nicht die Absicht, ihn zu töten. Ich bereue das sehr. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das so endet. Ich möchte, dass Sie mir meinen Fehler verzeihen“, meinte der Angeklagte im letzten Wort. Das Urteil wird am Donnerstag, 14. Januar, um 14 Uhr gesprochen.