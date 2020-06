Mehrere Fahrräder in Olpe und Drolshagen gestohlen

Olpe/Drolshagen. In Kessenhammer entwenden die Diebe zwei E-Bikes, die an einem Wohnmobil befestigt waren. In Hützemert dringen die Täter in einen Schuppen ein.

Am langen Pfingstwochenende wurden in Olpe und Drolshagen mehrere Fahrräder gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in Olpe in der Straße „Am Freibad“ aus einer Lagerhalle zwei Fahrräder. Hierfür hebelten sie eine Eisentür auf und verschafften sich Zutritt zu der Lagerhalle. Zum Wert der Fahrräder liegen der Polizei derzeit noch keine Angaben vor.

Auch in Kessenhammer wurden zwei E-Bikes von einem Kupplungshalter an einem Wohnmobil, das auf einem Campingplatz bei Rhode geparkt war, entwendet. Dafür durchtrennten die Diebe die Befestigungsbänder der Räder sowie die Bänder des Fahrradrahmens am Kupplungshalter. Der Wert der Räder liegt im vierstelligen Bereich.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Zudem haben unbekannte Täter in der Straße „Stuckenfeld“ in Hützemert aus einem Schuppen zwei E-Bikes und Fahrradzubehör gestohlen. Hierfür verschafften sie sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zum Schuppen. Der Wert der erlangten Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.