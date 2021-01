Meggener Kirchenvorstand mit Orgelstress ins neue Jahr

Die Meggener Kirchenorgel muss renoviert oder ausgetauscht werden. Aber es gibt zwei verschiedene Gutachten. Wer hat Recht?

Meggen Eigentlich waren die Jahre der Kirchenorgel in der Meggener St. Bartholomäuskirche schon gezählt, das 116 Jahre alte, sanierungsbedürftige Instrument sollte einer anderen Orgel weichen. Doch nun könnte die Stockmann-Orgel den Meggenern doch erhalten bleiben. Im Januar soll die Entscheidung fallen.

Projekt seit fünf Jahren

Das Projekt „Orgel“ treibt die Kirchenvorständler schon seit gut fünf Jahren um. Damals fiel auch dem Laien unter den Kirchenbesuchern auf, dass die Orgel auf der Bühne über dem Eingangsportal nicht mehr so richtig stimmte. Eine Generaluntersuchung brachte die Gewissheit. Trotz regelmäßiger Wartung durch die Herstellerfirma in Werl, der Gebr. Stockmann GmbH & Co. Orgelbau KG, waren altersbedingt Instandsetzungsarbeiten für rund 50.000 Euro fällig, so das Ergebnis der Untersuchung. Der umsichtige Kirchenvorstand holte eine zweite Meinung ein. Ein Gutachter aus Köln kam zu der Auffassung, dass sich die Instandsetzung für die Summe nicht mehr lohne. Daraufhin machte sich der Kirchenvorstand auf die Suche nach einem gebrauchten Instrument und wurde in einer ehemaligen Kirche in Köln fündig. „Die Orgel der Kirche würde passen, sagte uns ein Sachverständiger aus Köln“, so Franz Bieker, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands.

Zwei Gutachten, zwei Meinungen

Das sieht der neue Orgelsachverständige des Erzbistums Paderborn anders, er hält die Kölner Orgel für Meggen ungeeignet. Zwei Gutachten, zwei Meinungen. „Wir hängen in der Bremse, die Entscheidung ist schwierig“, beschreibt Franz Bieker die Situation. Denn es gibt noch ein paar zusätzliche Rahmenbedingungen.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Ignoriert der Kirchenvorstand das Gutachten aus Paderborn, riskiert er den Zuschuss des Erzbistums in Höhe von maximal 15.000 Euro. Es ist auch noch unklar, ob die Statik der Kirche den Einbau der gebrauchten Orgel ermöglicht. Andererseits möchte der Kirchenvorstand auch in Zukunft hochwertige kirchenmusikalische Musik ermöglichen, dazu braucht es ein adäquates Instrument.

140.832 an Spenden gesammelt

Auf das Spendenkonto „Orgel“ der Kirchengemeinde sind mittlerweile 140.832,92 Euro geflossen, dank eines Großspenders eine stattliche Summe. Der Austausch der alten Stockmann-Orgel durch das Kölner Instrument würde laut Franz Bieker rund 180.000 Euro kosten. Für diese Summe ließe sich die alte Stockmann-Orgel, die trotz ihres Alters nicht denkmalgeschützt ist, von Grund auf sanieren und möglicherweise sogar erweitern.

Runder Tisch der Entscheidung

Franz Bieker: „Wir müssen im Januar einen runden Tisch mit dem Kirchenvorstand, den Orgelsachverständigen und dem Erzbischöflichen Generalvikariat hinbekommen.“ Dann soll beraten werden, zu welchen Orgelklängen die Meggener Kirchenbesucher demnächst singen werden.