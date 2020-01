Maumke: Neubau des Kindergartens in den Startlöchern

Der Bagger der Firma Biskoping hatte in den letzten Tagen ganz schön schwer zu schaufeln, um die Schotterberge unterhalb der Pfarrkirche zu verteilen. Auf dem Areal sind die Erdarbeiten für den neuen Maumker Kindergarten in vollem Gange. Es ist das wahrscheinlich vorletzte Kapitel einer viele Jahre dauernden Geschichte.

Erste Planungen vor 11 Jahren

Mehr als 11 Jahre ist es her, dass die Kirchengemeinde St. Agatha mit den ersten Planungen begann. Der Plan war damals mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und ein neues Gemeindezentrum mit ausreichend Platz für einen Kindergarte , ein Pfarrheim und einen Jugendtreff in der Ortsmitte, direkt neben der Kirche, zu bauen. Die Pläne fanden große Zustimmung, ein Architektenwettbewerb brachte eine ansprechende Planung hervor, doch dann ereilte die Gemeinde die Hiobsbotschaft, die das Projekt ins Wanken brachte. Das Land NRW beschloss, nur noch Neubauten für zusätzliche U3-Kindergartenplätze (für unter Dreijährige) zu fördern, nicht aber den Neu- bzw. Ersatzbaubau von bestehenden Kindergärten.

Der alte Kindergarten stammt aus den 70er Jahren, entspricht nicht mehr den aktuellen Standardanforderungen. Foto: Volker Eberts / WP

Eine Petition an den Landtag, da es sich um ein laufendes Verfahren handele, verlief ins Leere. Der Versuch, das Gemeindezentrum nach einem Investorenmodell mit der Stadt als Investor und der Kirchengemeinde als Mieter zu bauen, scheiterte 2015 an der klammen Finanzlage der Stadt. Das Projekt in kommunalen Förderprogrammen unterzubringen, misslang ebenfalls.

Neue Planung

Die Konstellation Gemeindezentrum mit Kindergarten erwies sich mehr und mehr als nicht realisierbar. Die Kirchengemeinde konzentrierte sich auf den Neubau des Kindergartens, zumal das Kreisjugendamt mittlerweile den Bedarf für eine dritte Gruppe anerkannt hatte. Im Herbst 2017 kam dann die Wende. Das Land gab seine Blockade gegen die Förderung von Ersatzbauten auf. Allerdings waren alle Gelder aus dem Förderprogramm vergeben. Deshalb sprang im letzten Jahr der Kreis im Rahmen seines Ausbauprogramms für die Kindertagesbetreuung ein.

Trägerwechsel

Seit 1. August 2018 ist die KITS gGmbH (Katholische Kindertageseinrichtungen Siegerland-Südsauerland gem. GmbH) Träger und damit auch Bauherr des neuen Kindergartens. Die Kirchengemeinde steuert das Grundstück bei. Somit sieht alles nach Ende gut, alles gut aus. Fast, denn auf den Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro wird die Kirchengemeinde wohl sitzen bleiben.

maumke bekommt endlich einen neuen kindergartenDoch das ist nun Nebensache. Eltern, Kinder und der Ort freuen sich auf das lang herbei gesehnte Happyend des Kindergartenneubaus, denn „für die Arbeit des Kindergartens sind die neuen Räume wichtig, der Raumbedarf ist heute ganz anders als früher“, so Matthias Gräff vom Kirchenvorstand der St. Agatha-Gemeinde. Für den zweigeschossigen Bau wurden im letzten Jahr rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt.

Rechnet man die Kosten für die Sanierung der Alten Schule, wo der Jugendtreff untergebracht ist, und die die Stadt als Besitzer irgendwann angehen muss, dazu, dann wären die 2,3 Millionen Euro für ein neues, modernes Gemeindezentrum samt Kindergarten, Jugendtreff und als Zugabe die Schaffung eines komplett neuen Ortsmittelpunkts schon fast ein Schnäppchen gewesen.