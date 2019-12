Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Losverkauf gestartet

Lose für die große Tombola sind in Liesel’s kleinen Laden, bei Getränke Klöß in Saalhausen, in den Volksbankfilialen in Saalhausen und Altenhundem und bei jedem Mitglied des Musikvereins erhältlich.

Infos zum Crowdfunding-Projekt unter www.voba-bigge-lenne.viele-schaffen-mehr.de.