Würdinghausen/Kirchhundem. Mit einem kurzweiligen Abend sind die Lesetage in Kirchhundem gestartet. Autor Guido Kasmann kann Kinder mit seinem Vorträgen begeistern.

Lesetage mit Autor Guido Kasmann in Kirchhundem eröffnet

Die Kirchhundemer Lesetage sind eröffnet. Zum Start konnte Franz-Theo Schulte vom Orgateam viele Gäste im voll besetzten Pfarrzentrum Würdinghausen begrüßen, darunter Bürgermeister Andreas Reinéry, Pfarrer Dr. Jörg Ettemeyer, Gerd-Peter Zapp, Organisator des Literarischen Herbstes in Lennestadt, Sylvia Gante und Ulrike Moritz von der Sparkasse ALK, Buchhändlerin Marietta Hamm sowie die Vertreter der Kirchhundemer Schulen.

„Ich freue mich, dass Sie so zahlreich den Weg in die Würdinghauser City gefunden haben“, sagte Schulte. Der Lehrer im Ruhestand stellt seit zwölf Jahren zusammen mit einem engagierten Orgateam und wohlwollenden Gönnern die Lesetage in der Gemeinde auf die Beine und lockt mit namhaften Buchautoren in Zeiten von digitalen Medien immer wieder große und kleine Gäste zu diesem sehr unterhaltsamen Event.

Relevanz des Lesens

Besonders bedankte sich Schulte bei der Sparkasse ALK, die als Hauptsponsor die Lesetage erst möglich macht. „Kids hört nicht auf zu lesen, denn das ist das Wichtigste“, plädierte Bürgermeister Andreas Reinéry für die Relevanz des Lesens in Zeiten von Handy und Co.

„Es geht darum, auch mal in eine Phantasiewelt einzutauchen“, so auch Pfarrer Ettemeyer. Er gab zu bedenken, dass eine kultivierte Sprache innerhalb neuer Kommunikationswege allzu oft auf der Strecke bleibe.

Auch Ulrike Moritz liegt viel daran, mit den Lesetagen die Freude am Lesen zu wecken und Lesekompetenz zu fördern.

Zum zweiten Mal in Kirchhundem

So konnte das Organisationsteam auch in diesem Jahr wieder mit Guido Kasmann, der bereits vor fünf Jahren zu Gast in der Gemeinde war, einen geschätzten Kinderbuchautor für die Lesetage gewinnen. Mit seinem abwechslungsreichen Erzähltheater, in dem er als Zirkusclown Roberto einige Szenen aus seinem aktuellen Buch „Roberto und Sarah“, nominiert für den Buchpreis „Kieler Lesesprotte“, vorspielte, zog Kasmann nicht nur die anwesenden Kinder voll und ganz in seinen Bann, indem er die Kinder mit einbezog und sie so in die Welt von Roberto, dessen Clownsgesicht zu seinem Leidwesen angeboren ist, und Sarah, dem Mädchen aus dem Publikum mit dem schönsten Lächeln, eintauchen ließ.

In seiner zweiten Lesung „Kein Raumschiff im Schrank“, die ebenfalls sehr spielerisch, anschaulich und damit sehr kurzweilig war, stimmte der zweifache Vater und ehemalige Lehrer Kasmann sein Publikum auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Bastian, die Hauptfigur der Geschichte, rätselt - wie fast alle Kinder auch - wo wohl die Weihnachtsgeschenke herkommen und wo sie versteckt sind. „Ich will den Kindern eine unterhaltsame Zeit bereiten, in der sie staunen, lachen, singen können und spüren: Lesen ist etwas ganz Tolles…“

Lesereise durch die Schulen

Genau das ist dem Autor bei der Eröffnung am Sonntag gut gelungen. In den Genuss dieser Autorenlesung der besonderen Art kommen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Kirchhundem sowie der Grundschulen Heinsberg, Kirchhundem und Welschen Ennest noch bis einschließlich Mittwoch, wenn Kasmann mit seinen Büchern durch die Schulen tourt.

Die Sekundarschule Kirchhundem verlieh der Veranstaltung mit der Begrüßung sowie dem Abschied einen wunderbaren musikalischen Rahmen. Auch der selbstkomponierte Liedbeitrag der Klassen 4a und 4b der Grundschule Heinsberg sowie das kreative Lesespiel rundeten die gelungene Eröffnungsveranstaltung ab.