Rahrbach. In der „taverne 1313“ in Rahrbach feiert die Band Schallschutz am kommenden Samstag ihr Debüt. Thorsten Kobel erklärt, wie’s zum Namen kam.

Kirchhundemer Band „Schallschutz“ vor dem ersten Gig

Das Jahr 2020 beginnt in der „taverne 1313“ in Rahrbach gleich mit einem echten Paukenschlag. Die neu gegründete Band „Schallschutz“ feiert am Samstag, 4. Januar, in der „taverne 1313“ ihr Debüt.

Einlass ist um 19 Uhr. Es gibt Hits und Klassiker der letzten 60 Jahre und das vollmundige Versprechen, dass der eine oder andere Song dabei sein wird, „wie ihr ihn vorher noch nicht gehört habt.“

Die Band „Schallschutz“ besteht aus Thorsten Korbel (42 Jahre, Gesang und Gitarre), Jonas Alfes (24, Gitarre und Banjo), Martin Schnütchen (33, Bass) und Maximilian „Maxi“ Scheele (18, Schlagzeug). „Die Mischung stimmt. Von der vier bis zur eins vorne sind alle Altersgruppen bei uns vertreten“, lacht Thorsten Korbel.

Er blickt mit großer Freude an die Anfangszeit von „Schallschutz“ zurück: „Jonas und ich haben die Band gegründet, weil wir immer mal unplugged was machen wollten. Die Idee zur Gründung einer Band hatte ich schon lange. Bei der Eröffnung der Taverne 1313 im Mai habe ich Jonas meine Idee erzählt. Dann habe ich recht zügig auch einen Proberaum in Welschen Ennest am Bahnhof gefunden. Ende Mai, Anfang Juni wurde die Band von uns dann gegründet.“

Dann sei den beiden irgendwann Martin Schnütchen eingefallen, der nach seinem Studium nach Olpe gezogen und damit wieder im Lande war. „Wir haben Martin gefragt, ob er Lust habe mitzumachen. Er war sofort begeistert. Wir drei hatten vorher schon mehrere Jahre zusammen in der Tanzkapelle „Late Night“ des Musikvereins Rahrbach zusammengespielt. Das kommt uns jetzt zugute“, erzählt Thorsten Korbel.

Dann wurde rund drei Monate zu dritt fleißig in Welschen Ennest geübt. „Wir haben angefangen, klassische Rock- und Metalsongs auf Akustikinstrumenten zu covern. Irgendwie fiel uns aber auf, dass bei dem einen oder anderen Song irgendwas fehlte. Das war das Schlagzeug. Da Maxi im Musikverein Rahrbach und sonst bei keiner anderen Band spielt, haben wir ihn gefragt, ob er Bock auf so was hat. Und er hat zur Freude aller ja gesagt.“

Und der Jüngste im Bunde hat seinen Entschluss mitzumachen, nie bereut. „Ich bin jetzt seit Mitte Oktober dabei und es macht mir sehr viel Spaß. Am Anfang war es vielleicht nicht so einfach. Aber es wird mit jeder Probe besser“, sagt Maxi Scheele.

Und wie kam es zum Namen „Schallschutz“? „Das ist eine ganz lustige Geschichte“, lacht Martin Schnütchen.

Name ist ein Zufallsprodukt

„In unserem Proberaum am Bahnhof in Welschen Ennest war vorher die Firma Hydrophon zuhause. Nach deren Auszug ist ein Werbebanner mit der Aufschrift „Schallschutz“ übrig geblieben. Die Aufschrift ‚Schallschutz‘ fiel mir bei unseren Proben immer wieder ins Auge. Und da wir zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen hatten, machte ich den Vorschlag: Warum nennen wir uns nicht einfach Schallschutz?

Der Vorschlag wurde von allen angenommen. Und jetzt steht am Samstag das erste Konzert von „Schallschutz“ in der „taverne 1313“ an.

Dass das Debüt der Band ausgerechnet in der Heimat über die Bühne geht, freut das Quartett sehr. „Anfang Juni habe ich in der damals noch sehr neuen „taverne 1313“ ein Solokonzert gegeben. Mitglieder des Vorstands von Rahrbach 1313 fragten mich, ob ich das nicht mal wiederholen könne. Klar, sagte ich, aber warum dann nicht mit der kompletten Band?“, erzählt Thorsten Korbel.

Countdown läuft

Jetzt läuft der Countdown. Und nicht nur das Quartett von „Schallschutz, sondern alle Rahrbachtaler fiebern dem Debüt am ersten Samstag des neuen Jahrzehnts entgegen. Dazu gehört auch Sebastian Schöpf, Vorsitzender des Dorfvereins „Rahrbach 1313“: „Ich finde es klasse, dass wir als ‚Taverne 1313, die Bar im Rahrbachtal‘ die Kulisse für das Debüt der Band Schallschutz sein dürfen. Mit unseren Jungs aus dem Rahrbachtal werden wir am ersten Wochenende im neuen Jahr als Taverne 1313 wieder voll durchstarten. Eines weiß ich: Es wird wieder ein Superabend werden, an dem sich jung und alt die Gläser reichen werden.“