Lennestadt: Verstärkung für die Frauenklinik am Krankenhaus

Lennestadt. Die Gynäkologische Abteilung am St. Josefs-Hospital hat Zuwachs bekommen. Zwei neue Ärzte unterstützen ab sofort das Team.

Einen dritten Kollegen im Bunde begrüßen die Gynäkologen Jaroslaw Priebe und Dr. Josef Lapka aus Lennestadt: Hani Ibrahim, Facharzt für Gynäkologie, hat bisher vertretungsweise in den Räumlichkeiten in der Wigeystraße praktiziert. Nun hat er einen zusätzlichen KV-Sitz in Lennestadt erhalten und ist in eigenem Namen in der Gemeinschaftspraxis tätig. Damit verfügt die MVZ-Praxis jetzt über drei volle KV-Sitze.

Verbessertes Angebot

Neben der Arbeit in der Praxis betreut Hani Ibrahim als Belegarzt Patientinnen der Gynäkologie im St. Josefs-Hospital (SJH) in Lennestadt. „Wir möchten ein verbessertes Angebot an Gesundheitsleistungen für junge Familien in Lennestadt bieten“ erklärt Johannes Schmitz, Geschäftsführer der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen, zu der das St. Josefs-Hospital und die gynäkologische Gemeinschaftspraxis gehören. Mit dem jungen Arzt, der perspektivisch die Gesamtleitung der Belegabteilung des Krankenhauses übernehmen wird, soll das langfristig gewährleistet sein: Ibrahim leitet die gynäkologische Sektion der Belegabteilung; Dr Lapka leitet die Sektion Geburtshilfe und bereitet die Übergabe der Gesamtleitung auf Hani Ibrahim mit vor.

Neue Assistenzärztin

Zudem hat die gynäkologische Abteilung des Krankenhauses sich personell um eine junge Ärztin erweitert: Rodica Grecu studierte in ihrem Heimatland Moldawien Humanmedizin und machte dort 2016 den Facharzt für Gynäkologie. Den Patientinnen, die im vergangenen Jahr im St. Josefs-Hospital in der Gynäkologie behandelt wurden, dürfte sie nicht unbekannt sein, denn von April 2019 bis Mai dieses Jahres war sie bereits Hospitantin in der Frauenklinik des St. Josefs-Hospitals. Seit dem 15. Mai ist sie dort Assistenzärztin mit Berufserlaubnis.