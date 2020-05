Lennestadt: Polizei sucht mit Kamerabildern nach Ladendiebin

Lennestadt. Die Polizei sucht eine Frau, die in Lennestadt-Altenhundem Schuhe gestohlen hat. Jetzt wurden Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Polizei fahndet nach einer Ladendiebin, die am 18. November und 18. Dezember in einem Geschäft in der Wigeystraße in Altenhundem insgesamt drei Paar Schuhe im Wert von etwa 450 Euro gestohlen hat. In beiden Fällen versteckte sie die Artikel in einer Tasche bzw. unter ihrem Mantel und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Die Täterin soll zwischen 50 und 55 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie trug blonde, kinnlange Haare und eine Brille mit schwarzem Gestell.

In dem Schuhgeschäft wurde sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Bilder des Ladendiebstahls hat die Polizei veröffentlicht: Fahndungsübersicht der Polizei.