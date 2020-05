Lennestadt: Lions-Club spendet Schutzmasken und 6000 Euro

Lennestadt. Der Lions-Club Lennestadt hat den Erlös seiner letzten Adventskalender-Aktion übergeben, in Form von Schutzmasken und Spendengeld.

Corona macht’s notwendig: Mit Schutzmasken im Gesicht übergaben Dr. Uwe Silberberg und Dietmar Meeser, Präsident und Vizepräsident des Lions-Clubs Lennestadt, jetzt hochwertige Mund- und Nasenschutzmasken sowie Geldspenden an das Elisabeth-Hospiz und an die Ehrenamtsinitiative EiL in Lennestadt. Der Lions-Club hatte einen Teil des Verkaufserlöses aus der Adventskalender-Aktion im letzten Jahr für die Beschaffung der Schutzmasken verwandt. Der Hospizverein erhielt zudem eine Spende von 5000 Euro, EiL bekam 1000 Euro Unterstützung.

Pfarrer Heinrich Schmidt, Vorsitzender des Hospizvereins, bedankte sich herzlich beim Lions-Club, der das Hospiz seit vielen Jahren tatkräftig unterstütze. Die Masken würden helfen, die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Für Eil bedankte sich Hartmut Schweinsberg, der die Masken an die Aktion Warenkorb für die Mitarbeiter und Kunden weiterleiten werde.

Dr. Silberberg wies darauf hin, dass der Club bei Bedarf noch weitere Masken zur Verfügung stellen könne, auch für Kitas und Schulen in Lennestadt und Kirchhundem. Hospiz-Geschäftsführer Martin Schäfer dankte für den Spendenbetrag, den der Hospizverein angesichts der geplanten Erweiterung gut gebrauchen könne, weitere Spenden seien willkommen.

Der Hospizverein ist am 11. April 1990, also vor 30 Jahren gegründet worden, ein Jahr später das Elisabeth-Hospi z. Ob zumindest dieses Jubiläum im kommenden Jahr gefeiert werden kann, ist aber noch ungewiss.