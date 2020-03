Lennestadt: LEA-Preis für Ulla Friedrichs und Karima Klose

Karima Klose und Ulla Friedrichs wurden am Sonntag im Rahmen der Feierlichkeiten zum Internationalen Weltfrauentag mit der „LEA“ (Lennestädterin im Ehrenamt), der Auszeichnung für Frauen mit außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement, geehrt.

Zwei Frauen ausgezeichnet

Initiiert wurde die Preisverleihung durch den Frauenarbeitskreis Lennestadt (FAKL). FAKL und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lennestadt, Carola Heer, hatten ins Lichtspielhaus in Altenhundem geladen, um im angemessenen Rahmen die überraschten Preisträgerinnen auszuzeichnen. „Wir haben im Vorfeld um Vorschläge gebeten“, erklärt Carola Heer. Acht Frauen standen schließlich auf der Liste. „Alle zwei Jahre zeichnen wir dann zwei Frauen aus“, so Carola Heer weiter. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf Ulla Friedrichs und Karima Klose.

Laudator für die LEA Preisträgerin Ulla Friedrichs war ihr Schwiegersohn Matthias Winkel. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die Laudatio für Karima Klose hielt ihre Arbeitskollegin Andrea Schiller. Karima Kose, Tochter einer deutschen Mutter und eines tunesischen Vaters, ist in Deutschland geboren, in Tunesien aufgewachsen und nach dem Abitur wieder nach Deutschland gekommen, lebt mit ihrer Familie in Altenhundem. Als Mutter von zwei Kinder engagierte sie sich nicht nur in der Elternarbeit im Kindergarten und der Schule, sondern auch in der Flüchtlingsarbeit. Mit ihren Sprachkenntnissen begleitet sie nicht nur Ausländer, sondern ist auch im Hanah Servicebüro, der Kontaktstelle für Familien und Senioren, tätig. „Deine einfühlsame und warmherzige Art strahlt Ruhe aus und verbindet die Kulturen“, so Andrea Schiller.

Die zweite Preisträgerin Ulla Friedrichs aus Meggen wurde mit einer Laudatio von ihrem Schwiegersohn Matthias Winkel überrascht. „Ich habe mich vor 20 Jahren um den Posten als dein Schwiegersohn beworben und erlebe dich seitdem als eine Frau, die immer für andere im Einsatz ist. Sei es in der öffentlichen Bücherei, im Frauenarbeitskreis oder in der Flüchtlingshilfe. Du bist mit Herzblut bei der Sache. Doch kaum angekommen, hastest du zum nächsten Termin und zum nächsten Einsatz. Gäbe es mehr von deiner Sorte, wäre das Zusammenleben für alle einfacher.“

Jüngere Frauen willkommen

Isolde Zapp vom FAKL nutzte den Rahmen, der musikalisch von Simon Eickhoff gestaltet wurde, um für neue Mitglieder im Arbeitskreis zu sorgen. „Im Rat der Stadt Lennestadt sitzen 39 Männer und fünf Frauen. Unser Arbeitskreis braucht ebenfalls jüngere Frauen, die die Arbeit fortführen, denn wir brauchen mehr mutige und engagierte Frauen, die das Ungleichgewicht der Geschlechter aus der Welt schaffen.“

Als äußeres Zeichen gab es für die Preisträgerinnen nicht nur einen Applaus und einen Blumenstrauß, sondern auch das stilisierte Herz als Anhänger des Grevenbrücker Goldschmiedes Rolf Seidenstücker.