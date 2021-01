Lennestadt: Grüne werfen neuer BI Falschinformationen vor

Lennestadt Die Grünen-Fraktion hat die Kritik der neuen Bürgerinitiative gegen Windräder bei Oedingen zurückgewiesen. Die Entscheidung sei offen.

Die Grünen im Lennestädter Rat haben die Kritik der neu gegründeten Bürgerinitiative "Kein Windpark Herrscheid Lennestadt und Herrscheid Eslohe" zurückgewiesen. Der Ausbau der Windenergie auf Lennestädter Stadtgebiet sei im letzten Jahr mehrfach in den Ausschüssen des Rates diskutiert worden - und damit verbunden auch die neue Herangehensweise der Stadt, eine Positivplanung anzugehen, so die Grünen.

Bürger müssen beteiligt werden

"Damals haben sich keine Bürgerinnen und Bürger zu Wort gemeldet, obwohl in der zuständigen Sitzungsvorlage eine Reihe weitere Planungen im Raum Lennestadt erwähnt wurden und auch die Presse berichtet. Wir Grüne setzen uns seit langen für eine Energiewende und auch mehr Windkraftanlagen unter naturverträglichen Bedingungen ein und haben das auch so im Kommunalwahlkampf kommuniziert, und haben auch in Oedingen das Gespräch mit den Bürger*innen gesucht. Uns ist es wichtig, diese zu beteiligen; uns ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger sich z.B. über Bürgerwindgenossenschaften beteiligen können - dies haben wir immer wieder eingefordert und werden dies auch in Oedingen tun", erklärt Dr. Gregor Kaiser, Fraktionschef der Grünen im Stadtrat.

Darüber hinaus sei durch den Aufstellungsbeschluss von Ende November nichts entschieden, sondern das Verfahren erst eröffnet worden. "Offenlegung der Planunterlagen, Bürgerbeteiligung, Gutachtenerstellung, etc. beginnen nun - und wenn nicht z.B. die Vorgaben des Bundesimmissionschutzgesetzes und des Artenschutzrechts erfüllt werden, können die Anlagen nicht gebaut werden. Wir laden alle Bürger*innen zum Austausch und Gespräch ein, bitten aber auch darum, keine Falschinformationen in die Öffentlichkeit zu setzen: nichts ist "top secret" gewesen, keine "Entscheidung für den Windpark (..) ist gefallen", so Kaiser.

Zu Gesprächen bereit

Dass "unterschiedliche Maßstäbe bezüglich Gesundheit und Umweltbelastung angelegt würden", wie es in dem Flyer der BI heißt, sei eine Unterstellung. "Wir als Fraktion können nur nochmal deutlich machen, dass wir für Gespräche bereit stehen, unsere Kontaktdaten lassen sich ohne Probleme im Netz, im Telefonbuch oder im Rathaus finden, oder hier: gruene@gruene-lennestadt.de, 0151-44344721."

