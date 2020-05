Der weitgehend autonom fahrende Elektrobus SAM soll im Juli in Altenhundem fahren.

Mobilität Lennestadt: Elektrobus SAM fährt in der City statt in Meggen

Lennestadt. Der autonom fahrende Elektrobus SAM soll nun doch nicht in Meggen, sondern in Altenhundem getestet werden.

Der autonom fahrende Bus SAM wird nicht nun doch nicht wie geplant in der Meggener Strübecke fahren. Die Teststrecke wird nach Altenhundem verlegt. Ab Juli soll „SAM“ zwischen dem Marktplatz, Rathaus, Sauerlandhalle und den Lennewiesen (hinter dem Lidl-Markt) verkehren. Das erklärte am Dienstag ZWS-Geschäftsführer Günter Padt.

Strübecke in Meggen zu steil

Der Grund für die Verlegung ist topografischer Natur. Die Route von Meggen über die Strübecke nach Maumke ist angeblich zu steil. Das jedoch hatten die Verantwortlichen auf der Herstellerseite des Fahrzeugs erst bemerkt, nachdem alle kostenintensiven Vorbereitungen, u. a. mehrere Ortsbegehungen und Machbarkeitsstudien, bereits abgeschlossen waren. Günter Padt, ZWS-Geschäftsführer, erklärte, er sei stinkesauer über diese Panne gewesen. Der Bus soll nun direkt auf dem Marktplatz in Altenhundem starten (außer freitags wegen des Wochenmarktes). Haltestellen werden u. a. am Rathaus und an der Sauerlandhalle sein.