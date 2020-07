Blaulicht Lennestadt: Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Grevenbrück

Grevenbrück. Weil ein Audifahrer ein vor ihm stehendes Auto übersah, kam es zu einem Unfall mit drei Verletzten.

Ein 28-Jähriger befuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem Audi die Straße zur Wilhelmshöhe in Fahrtrichtung Grevenbrück. In Höhe der Einmündung Lomke übersah der Audi-Fahrer ein vor ihm stehendes Auto. Da er nicht rechtzeitig abbremsen konnte, wich er auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kam es zu einer frontalen Kollision mit einer 24-jährigen Audi-Fahrerin.

Zwei landen im Krankenhaus

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, wobei zwei Personen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.