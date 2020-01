Lennestadt: Bundesoberst Martin Tillmann kandidiert für Rat

Wenn die CDU Lennestadt am Donnerstag, 30. Januar, ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aufstellt, dann steht bei den Direktkandidaten ein bekannter Name auf der Liste. Für den Wahlbezirk in seinem Heimatort Bilstein will Martin Tillmann für die CDU in die nächste Stadtverordnetenversammlung einziehen.

Der 57-jährige Rechtsanwalt hat bis jetzt noch nie eine tragende Rolle in Partei und Politik übernommen, umso mehr im Sauerländer Schützenwesen. Tillmann, der seit mehr als 20 Jahren Mitglied das Parteibuch der Union besitzt, ist seit 2015 Bundesoberst des Sauerländer Schützenbundes., zuvor war er acht Jahre lang Kreisschützenoberst, ist seit 2015 Ehrenoberst des Kreisschützenbundes Olpe.

Die Ortsunion Veischedetal habe ihn gefragt, ob er kandidieren wolle. „Man kann nur etwas verändern, wenn man Politik aktiv mitgestaltet“, so Martin Tillman zu seiner Motivation, nun das politsche Parkett zu betreten.