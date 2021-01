Lennestadt: Bilsteins Kahnteich zur Erholungsanlage umgebaut

Grundsaniert und nicht wiederzuerkennen, der Kahnteich am Freibad in Bilstein.

Bilstein. Der Burgort Bilstein hat eine Attraktion mehr. Die Sanierung und Attraktivierung des Kahnteichs neben dem Naturfreibad ist abgeschlossen.

Kaum wiederzuerkennen ist er, der Kahnteich in Bilstein. Pünktlich zum Jahresende wurde die Sanierung des Gewässers - bis auf ein paar Restarbeiten – abgeschlossen. Die Investition von nahezu 250.000 Euro hat sich gelohnt. Den Teich, bis vor einigen Wochen noch ein tiefes, schlammiges Loch, hat die Firma Straßen- und Tiefbau GmbH in ein idyllisches Kleinod mit hoher Aufenthaltsqualität verwandelt. Spätestens im Frühjahr, wenn es grünt und sprießt, wird der Teich junge und auch ältere Bewohner und Gäste anlocken. Regelrecht begeistert ist auch Marese Heermann, Vorsitzende der Bilsteiner Dorfgemeinschaft e.V.: „Es ist traumhaft schön geworden, für die Dorfgemeinschaft ist es wie ein schönes Weihnachtsgeschenk.“

Die Sanierung des Teiches, der bis 1970 als Vorwärmbecken für das benachbarte Freibad fungierte, ist nach der Neugestaltung des Förder Plätzes in Grevenbrück das zweite Projekt aus dem IKEK-Programm der Stadt.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Zu Beginn der Sanierung ging es zunächst ans Grobe. Es musste eine bis zu 60 Zentimeter starke Schlammschicht entfernt und das Teichbecken neu abgedichtet werden. Um die Aufenthaltsqualität der Anlage zu verbessern, wurde auf der Dammkrone ein umlaufender barrierefreier Gehweg gebaut. Rund ein Dutzend neuer hochwertiger Holzbänke und -liegen wurden aufgestellt, von denen man demnächst dem tierischen Treiben auf dem Wasser zuschauen kann.

Treppen und ein neuer Steg

Um auch das Ufergelände erlebbarer zu machen, wurde auf der Parkplatzseite des Teiches aus Steinblöcken und Betonstufen eine großzügige Treppenanlage gebaut, die es ermöglicht, bis an den Wasserspiegel heran zu treten und sich im Sommer die Füße zu kühlen. Auch Wasserzu- und ablauf wurden erneuert. Der alte Bootssteg direkt am Kiosk des benachbarten Crossgolfplatzes wird ebenfalls erneuert, ist aber noch nicht ganz fertig. Die Fundamente sind bereits gegossen, der Rest folgt in Kürze.

„Unser Ziel ist, im Oktober zu beginnen und in diesem Jahr noch fertig zu werden“, hatte Christoph Pohl von den Stadtwerken . In den letzten Wochen des alten Jahres hatte sich das ausführende Unternehmen mächtig ins Zeug gelegt, um den Termin zu halten, was auch gelungen ist.

Wintersport möglich

Mittlerweile hat sich der Teich schon über die Hälfte wieder mit Wasser gefüllt. Ob in diesem Winter auf dem „neuen“ Bilsteiner Kahnteich noch Eislaufen oder Eishockeyspielen möglich sein wird, so wie es früher üblich war, darauf haben allerdings weder Stadt noch Unternehmen Einfluss. Auf jeden Fall verfügt die Erlebniswelt „Veischedetal“ in diesem Bereich mit dem barrierefreien Kahnteich über eine weitere Attraktion neben dem Naturbad, der Crossgolfanlage und dem Bogenschießplatz.

In der Bilsteiner Dorfgemeinschaft gibt es bereits Ideen und Pläne, die Attraktivität noch weiter zu erhöhen. Die offizielle Einweihung der Erholungsanlage ist coronabedingt für die zweite Jahreshälfte geplant. Bis dahin wird auch die Verbindung von der Straße Am Freibad bis zur Fußgänger- und Radwegbrücke über die Veischede gepflastert sein.