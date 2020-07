Lennestadt: Betrunkener Autofahrer (18) überschlägt sich

Elspe. Zeugen hatten beobachtet, wie der 18-Jährige sehr schnell unterwegs war. Sein Wagen überschlug sich und krachte gegen ein Haus.

In der Nacht zu Samstag überschlug sich ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Bielefelder Straße in Elspe. Laut Angaben der Polizei stand der Mann unter erheblichen Alkoholeinfluss.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Gegen 0.01 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der 18-Jähriger von einer Tankstelle in Grevenbrück mit sehr hoher Geschwindigkeit losgefahren war. Noch während eine Streifenwagenbesatzung auf der Anfahrt zum Einsatzort war, ereignete sich kurze Zeit später in Elspe auf der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall mit eben jenem Fahrzeug. Der Versuch des jungen Mannes, nach links in die Karl-May-Straße einzubiegen, hatte zu einem Überschlag des Fahrzeugs geführt und zum Aufprall gegen ein an der Einmündung gelegenen Eckhaus.

Er verletzte sich dabei leicht, seine beiden Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Da der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.