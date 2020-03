Lennestadt: Autofahrer fährt Schlangenlinien auf der B 55

Lennestadt. Die Polizei zieht in Elspe einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Zuvor hatte er einen Lkw touchiert.

Schlangenlinien fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 61-Jähriger auf der B 55 in Trockenbrück. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Elsper Straße in Richtung Elspe. Nach Zeugenangaben kam er nach links von seiner Fahrspur auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge seitlich zusammenstießen.

Auch ein hinter dem Lkw fahrender Pkw musste ausweichen. Dieser stieß durch das Ausweichmanöver nach eigenen Angaben gegen einen unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn, wodurch es zu einer Beschädigung an der Frontstoßstange kam.

Zeuge ruft Polizei

Der 61-Jährige konnte von einem Zeugen, der sich in dem Pkw hinter ihm befand, an einer nahe gelegenen Tankstelle angesprochen werden und verständigte die Polizei. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest, der im deutlich positiven Bereich lag. Zur Blutprobenentnahme brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Sie untersagten zudem die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und schrieben eine Anzeige. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.