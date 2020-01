Auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe war im Einsatz bei dem Arbeitsunfall in Bonzelerhammer.

Blaulicht Lennestadt: Arbeitsunfall in metallverarbeitenden Betrieb

Bonzelerhammer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Mitarbeiter mit seiner Hand in eine Maschine. Die Feuerwehr rückte kurz nach Eintreffen wieder ab.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall zu einer Firma in Bonzelerhammer gerufen. Nach Angaben der Polizei war aus bislang ungeklärten Gründen ein Mitarbeiter mit seiner Hand in eine Maschine geraten. Die Feuerwehr Lennestadt wurde kurz nach Eintreffen wieder zurückgerufen. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.