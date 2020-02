Lennestadt: 82-Jährige in Haus überfallen und gefesselt

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in Lennestadt eine 82-Jährige in ihrem eigenen Wohnhaus überfallen haben.

Grevenbrück. Unbekannte Täter brachen in ein Haus in Grevenbrück ein, fesselten die 82 Jahre alte Bewohnerin und raubten sie aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 82 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Lennestadt-Grevenbrück Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 2 Uhr brachen zwei unbekannte Täter über die Garage in ihr Wohnhaus im Gerichtsweg ein, wie Kreispolizeibehörde Olpe und Staatsanwaltschaft Siegen in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten.

Im Schlafzimmer trafen die Einbrecher auf die Seniorin und forderten sie unter der Androhung von Gewalt dazu auf, Bargeld und den Schlüssel für einen Safe herauszugeben. Anschließend fesselten sie die 82-Jährige, räumten den Safe leer und flüchteten in unbekannte Richtung. Wie hoch die Schadenssumme ist, steht noch nicht endgültig fest.

Opferschutzbeauftragter kümmert sich um Seniorin

Die 82-Jährige konnte sich selbstständig von der Fußfessel befreien und durch ein geöffnetes Fenster auf sich aufmerksam machen. Ihr gehe es „den Umständen entsprechend gut“, sagte Polizeisprecher Michael Klein auf Nachfrage. „Der Opferschutzbeauftragte der Polizei ist in ihre Betreuung eingebunden.“

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sicherte am Tatort bereits Spuren.

Täter dunkel gekleidet und mit Gesichtsmaske

Beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen eine schwarze Gesichtsmaske. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. „Eventuell war ja in der Nacht noch jemand in der Nähe unterwegs oder hat Tage vorher schon Beobachtungen gemacht, dass verdächtige Personen die Gegend ausgekundschaftet haben“, sagte der Polizeisprecher.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.