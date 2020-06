Lennestadt: 25-Jährige nach Auffahrunfall ins Krankenhaus

Bei einem Auffahrunfall in Lennestadt-Kickenbach wurde eine 25-Jährige verletzt.

Lennestadt. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist in Lennestadt-Kickenbach mit ihrem Auto auf den vor ihr fahrenden Wagen aufgefahren. Sie kam ins Krankenhaus.

Bei einem Auffahrunfall auf der B 236 in Kickenbach ist eine 25 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch verletzt worden. Sie bemerkte nach Angaben der Polizei Olpe zu spät, dass eine vor ihr in Richtung Langenei fahrende 51-Jährige ihren Wagen vor einem Fußgängerüberweg abbremste, weil offenbar ein Kind den Zebrastreifen überqueren wollte. Die Autos prallten aufeinander.

Die 25-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt an beiden Autos jeweils im vierstelligen Bereich.