Wenden. First Lego League in der Gesamtschule Wenden. Doch die Tüftler sind enttäuscht; in diesem Jahr reicht es nicht für einen der ersten drei Plätze.

Lego League: Selbstgebaute Roboter in Gesamtschule Wenden

Für einen der ersten drei Plätze und damit für die Weiterleitung zu einem der Semi-Finals der First Lego League, in diesem Fall in Aachen, hat es leider nicht gereicht. „Wie man gemeinhin sagt, ist dabei sein zwar alles, aber unsere Teams sind doch enttäuscht“, sagt Christian Halbe, Abteilungsleiter der Klassen 8 bis 10 an der Gesamtschule Wenden. Eigentlich habe man an den dritten Platz vom letzten Jahr anknüpfen wollen. Dass es nicht geklappt hat, habe in erster Linie nicht daran gelegen, dass die Leistung nicht da war. Und manchmal sei eben auch etwas Pech im Spiel.

Bereits zum fünften Mal richtete die Wendener Gesamtschule den Regionalwettbewerb des internationalen Forschungs- und Roboterwettbewerbs First Lego League für den Raum Siegen-Wittgenstein-Olpe aus. Dabei waren die Ausrichter in dieser Saison die einzige teilnehmende Schule aus dem gesamten Kreis Olpe. Mit drei Teams - sie nannten sich Android, Elite Robots und Team Rocket – gingen sie an den Start und maßen sich mit zwölf weiteren aus der Region. Der Sieg gehörte schließlich unter anderem der Nelson-Mandela-Realschule Diedorf sowie dem Homburgischen Gymnasium Nümbrecht.

Kreis Olpe 1998 ins Leben gerufen 1998 wurde die First Lego League ins Leben gerufen. Sie entstand aus einer Kooperation der Bildungsstiftung First (= For Inspiration and Recognition of Science and Technology) und dem Unternehmen LEGO. Weltweit sind jährlich mehr als 280.000 Kinder und Jugendliche aus mehr als 95 Ländern daran beteiligt. In Europa treten über 1000 Teams aus rund 80 Regionen aus insgesamt sieben Ländern an.

Erhaltung von Städten und Gemeinden

Das übergeordnete Forschungsthema lautet in diesem Jahr „City Shapers“. Es geht darum, dass sich die Tüftler mit den Problemen von Städten und den Themen wie Verkehr, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit befassen. So sollen sie das Bauen der Zukunft gestalten, um Städte und Gemeinden lebenswert zu erhalten. Daneben gibt es Aufgaben in drei weiteren Kategorien, die eine Herausforderung darstellen: Jedes Team muss zeigen, wie gut es interagiert und kommuniziert, wobei die Aufgabe bis zum Start geheim ist. In den weiteren Kategorien gehen die jeweiligen Teams mit ihren selbst konstruierten und programmierten Robotern aufs Spielfeld. Dabei zählt zunächst das eigentliche Design und dann schließlich das autonome Abarbeiten verschiedener Aufgaben, das immer in einer fest gesetzten Zeit gewertet wird. Eine der Aufgaben ist beispielsweise mit den Robotern fehlerfrei Objekte zu erfassen und zu bewegen.

Lego-Raum äußerst beliebt

„Grundsätzlich geht es darum, Ingenieursdenken spielerisch zu erlernen. Also um das selbstständige Finden, Entwickeln und Konstruieren von Lösungen“, erklärt Christian Halbe. In der Gesamtschule Wenden passiert das im Rahmen einer Wahlpflicht-AG. Und da gibt es regelmäßig mehr Anmeldungen als Plätze. Der Lego-Raum, den die Schule vor einigen Jahren eigens eingerichtet hat, ist ständig in Betrieb, erzählt Halbe. „Die Schüler verbringen jede freie Minute darin.“

Dabei seien Jungen noch weit in der Überzahl. „Der erste Schritt für Mädchen in dieses Fach ist immer noch schwer. Wenn sie aber einmal dabei sind, sind sie weitaus strategischer unterwegs.“ Das kann auch Jan Strackbein von der Areto Consulting GmbH betätigen. „Was knallt, ist für Jungen das Beste. Mädchen sind anders getrieben“, sagt der Gründer des Kölner Unternehmens, das auf integrative und ganzheitliche Business-Intelligence-Beratung in den Themen Data Analytics, Data Warehousing und Data Science spezialisiert ist.

Areto ist, wie andere Unternehmen auch, Sponsor des hiesigen Regionalwettbewerbs First Lego League. Um junge Menschen für Naturwissenschaften und Informatik zu begeistern und auch, um etwas gegen den Fachkräftemangel in der IT-Branche zu tun. „Interessant bei dem Wettbewerb ist zu sehen, wie junge Menschen denken und entwickeln und dahingehend, was wir in Zukunft zu erwarten haben. Die Programmsprache und die Mittel ändern sich schnell. Der Denkprozess ist das Spannende“, sagt Strackbein.