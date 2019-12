Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langjährige Jubilare ausgezeichnet

Besonders stolz ist Mubea auf seine langjährigen Jubilare, die im großzügigen Eingangsbereich des Verwaltungskomplexes am Stammsitz in Attendorn geehrt wurden.

Zwei Jubilare ragten dabei heraus. Heinz-Jürgen Biele und Joachim Jud arbeiten seit 50 Jahren am Standort in Attendorn. Für 45-jährige Betriebstreue wurden Silvin Damm, Michael Köhler und Klaus Schmidt ausgezeichnet. Dazu erhielten viele Beschäftigte auch aus den Werken in Daaden/Weitefeld und Weißensee Auszeichnungen für 35 bzw. 25 Jahre im Betrieb.

Gefreut hat sich die Geschäftsleitung über die Leistungen von Niklas Schröder (Zerspanungsmechaniker) und Florian Burghaus (Mechatroniker), die ihre Ausbildung als Kammerbeste abschlossen. Applaus gab es zudem für drei Beschäftigte aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran, die im Rahmen des Mubea-Programms „Ausbildung light“ ihre Facharbeiterbriefe als Maschinen- und Anlagenführer erhalten haben und im Unternehmen bleiben.