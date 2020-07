Verurteilung Lennestadt: Herbe Schlappe für Drogen-Opa am Landgericht

Siegen/Lennestadt. Ein fast 70-jähriger Lennestädter durfte nach erfolgreicher Revision erneut vor das Siegener Landgericht. Ohne Erfolg. Im Gegenteil.

Fünf Jahre und neun Monate Haft hatte der Senior aus Lennestadt am 17. Juni 2019 von der 1. Großen Strafkammer des Siegener Landgerichts mitbekommen. Sein Anwalt legte erfolgreich Revision ein, und der Bundesgerichtshof schickte das Verfahren zurück nach Siegen. Zwei Tage lang musste sich nun die 2. Große Strafkammer erneut mit den beiden damaligen Anklagen beschäftigen - und mit einer dritten, die zwischenzeitlich noch dazu gekommen war. Am Dienstag nun hat Richterin Sabine Metz-Horst die neue Entscheidung verkündet: Sechs Jahre und drei Monate wegen Drogenhandels und -besitzes unter Führung gefährlicher Gegenstände und einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Auf den Punkt so, wie es Staatsanwalt Markus Bender beantragt hatte. Zur Überraschung und vor allem zum Unwillen des Angeklagten. „Ich wollte nach Hause“, schüttelte er den Kopf. „Die verpissen sich einfach“, kommentierte er mit Blick auf das Gericht, das den Saal 183 bereits verlassen hatte.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Rechtsanwalt Klaus Söbke (Lennestadt) hatte die erste Entscheidung vor einem Jahr bereits als „wie lebenslänglich“ für den fast 70-Jährigen bezeichnet. Drei Jahre mit Therapie seien völlig ausreichend. Es handle sich um einen minderschweren Fall.

Gaspistole und Baseballschläger

Worum geht es? Der als „Drogen-Opa“ bekannt gewordene Senior hatte immer mal wieder Besuch von der Polizei. Im November 2018 fanden die Beamten unter anderem eine Gaspistole, einen Baseballschläger, Reiz-Gas und ein selbst gebasteltes Schlagwerkzeug. Zudem 180 Gramm Amphetamine, 100 Gramm Marihuana und 20 Gramm Kokain. Gerade der Waffenbesitz in Verbindung mit Drogenhandel hatte die Mindeststrafe bereits auf fünf Jahre hochschnellen lassen.

Söbke wies hingegen auf die zahlreichen Strafmilderungsgründe hin. Sein Mandant habe die Taten gestanden und einen Dealer genannt, zudem eine schwierige Lebensgeschichte hinter sich.

Zu Drogen habe er wegen der schmerzlindernden Wirkung gegriffen. Zur Finanzierung der Drogen sei es dann bedauerlicherweise zum Handeltreiben gekommen. Die Haftempfindlichkeit seines Mandanten sei erheblich, er leide unter starken Rückenschmerzen, müsse Kompressionsstrümpfe tragen, die er sich kaum selbst anziehen könne.

Strümpfe auf dem Tisch

Zur Bekräftigung legte der Mandant eine Packung mit Kompressionsstrümpfen auf den Tisch, die er mangels Hilfe nicht tragen könne. Der rechte Arm sei aufgrund durchtrennter Nerven praktisch unbrauchbar, zweifelt Klaus Söbke stark daran, dass sein Mandant den aufgefundenen Baseballschläger überhaupt hätte benutzen können. Abgesehen davon seien alle Waffen vornehmlich zum Eigenschutz gewesen, und nicht, um die Dealerei zu stützen.

Kopfschütteln des Staatsanwaltes

Staatsanwalt Markus Bender hingegen sah all das schon im ersten Urteil berücksichtigt, das sonst viel höher hätte ausfallen können. Er schüttelte den Kopf angesichts der langen Latte von Vorstrafen, die „bis in die Zeit vor meiner Geburt zurückgehen“. Zum Angeklagten sagte Bender: „Sie hatten Gelegenheit, hier ‚reinen Tisch’ zu machen. Aber das liegt wohl nicht in Ihrer Persönlichkeit.“ Renitenz und fehlende Unrechtseinsicht seien ständige Begleiter des fast 70-Jährigen.

Die Kammer wies die Ausführungen des Verteidigers zurück. Die Haftempfindlichkeit sei zwar gegeben, der Angeklagte nutze aber viele Angebote wie etwa Krankengymnastik nicht. Richterin Metz-Horst warf dem Lennestädter vor, die Realität „nach eigenen Vorstellungen zu verdrehen und seine Aussagen dem jeweiligen Kenntnisstand der Kammer anzupassen“. Er habe über fast zwei Jahre hinweg Drogengeschäfte betrieben und selbst in einer Haftverschonung 2019 nach einer Operation wieder mit dem Dealen angefangen. „Sie lächeln. Sie wissen genau, was ich meine“, betonte die Richterin, während der Angeklagte vor sich hin schimpfte.

Eine sofortige Therapie sei möglich, erklärte die Vorsitzende, drang jedoch nicht zum Angeklagten durch.

Dessen Anwalt Klaus Söbke will erneut Revision einlegen.