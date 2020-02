KV Silberg zu Gast: Rathaus schunkelt ganz in blau

Silberg. Der Karnevalverein Silberg flutet am Rosenmontag das Rathaus in Kirchhundem mit Bier, Sekt und Konfetti.

Im Rathaus in Kirchhundem sind alle „Jecken“ herzlich willkommen. Das wissen auch die Silberger Narren. Traditionell chartern sie am Rosenmontag einen 50-er Bus und schippern nach Kirchhundem, um Bürgermeister und Käpt´n Reinéry und seiner Marine-Mannschaft närrische Grüße zu überbringen.

Die neuen Prinzen Johannes I. und Jonas II., die Funkengarde, Prinzengarde, Vorstand und Elferrat verwandelten den Bürgermeistertrakt in wenigen Minuten in eine bunte, mit Konfetti geflutete Karnevals-Dschunke und schunkelten zusammen mit den Rathaus-Mitarbeitern bei Bier, Sekt und heißen_Würstchen um die Wette. Zuvor hatten sie schon in der Caritas-Tagespflege für jecke Stimmung gesorgt. Anschließend wurde in der Tenne des Schrabben Gutes kräftig weitergefeiert