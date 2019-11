Kreis Olpe. Anstatt vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, ist der Kreis Olpe bei der Mülldeponie-Versteigerung in die Vollen gegangen. Das steckt dahinter.

Es ist unüblich, bei einer Zwangsversteigerung gleich in die Vollen zu gehen. Vor allem dann, wenn der Steuerzahler letztlich dafür aufkommen muss. Der Kreis Olpe tat es trotzdem. 1,968 Millionen Euro betrug das erste Gebot für die Fläche der Kreismülldeponie, obwohl der Verkehrswert von 1,556 Millionen Euro deutlich darunter lag. Letztlich ersteigerte der Kreis das gewaltige Grundstück im Negertal für 2,115 Millionen Euro (wir berichteten). Ein stolzer Preis.

Für Verwirrung hat das auch bei Juristen gesorgt. Zum Beispiel beim Olper Rechtsanwalt und Notar a.D. Wolfgang Reither. „Ich bin bald vom Stuhl gefallen, als ich das in der Zeitung gelesen habe“, sagte der Jurist unserer Redaktion. Der Grund: Laut Grundbuch hatte der Kreis ein Vorkaufsrecht, das diesem einräumt, bei jeder Veräußerung des Grundstücks mit dem Gebot eines Kaufinteressenten gleichziehen zu können.

War das Bieten des Kreises ein Fehler?

Im Falle einer Zwangsversteigerung braucht der Inhaber dieses Vorkaufsrecht also gar nicht mitbieten, sondern kann nach der Bieterstunde mit dem Gebot des Höchstbietenden einfach gleichziehen. Gegen Zahlung des Zuschlags hätte der Kreis dann die Eigentumsübertragung auf sich einfordern können. „Sie hätten sich einfach dahinsetzen und abwarten können, was passiert“, sagt Wolfgang Reither.

Aber der Kreis tat es eben nicht, sondern stieg direkt mit einem auffällig hohen Gebot in die Zwangsversteigerung ein. Danach kam es zu einem regelrechten Wettbieten zwischen dem Unternehmer Lothar Dornbach und dem Kreis, der durch Gregor Becker vom Fachdienst Umwelt vertreten war. Der Preis schoss in die Höhe.

Es sei wahrscheinlich, so Reither, dass die Kreismülldeponie-Fläche für deutlich weniger unter den Hammer gekommen wäre, hätte sich der Kreis nur rausgehalten. Schließlich war Unternehmer Lothar Dornbach der einzige, der mitbot. Die restlichen Interessenten, etwa eine Hand voll, hielten sich zurück. „Es ist ärgerlich, dass der Preis so hochgetrieben wurde, weil es ja um Steuergelder ging“, sagte Lothar Dornbach unserer Zeitung.

Deal zwischen Kreis und Erben

Wurden bei der Zwangsversteigerung der Mülldeponie-Fläche also Steuergelder verbrannt? Keineswegs, entgegnet Kreisdirektor Theo Melcher. Das Grundstück sei nur deshalb versteigert worden, weil der Kreis dem bisherigen Besitzer, einer zerstrittenen Erbengemeinschaft, eine sogenannte Ausbietungsgarantie zugesichert hat.

Heißt auf deutsch: Der Kreis hat sich den Erben gegenüber als „Garant“ verpflichtet, im Falle der Zwangsversteigerung eine Mindestsumme zu bieten. In diesem Fall: 1.968.505,80 Euro. Das Vorkaufsrecht war somit irrelevant. „Der Kreis hatte ein Interesse an dem Grundstück und hat dieses Verfahren dadurch erst veranlasst. Somit war der Kreis verpflichtet entsprechend mitzubieten“, erklärte Theo Melcher unserer Zeitung. Dies sei in einem nicht-öffentlichen Kreistagsbeschluss beschlossen worden.

Ohne den Deal hätte es also keine Zwangsversteigerung gegeben. Der Kreisdirektor bekräftigte, dass man schon seit langem versucht habe, mit den bisherigen Besitzern eine Einigung zu erzielen. Weil innerhalb der Erbengemeinschaft ein angespanntes Verhältnis herrscht, war das ein schwieriges Unterfangen. „Wir versuchen seit 20 Jahren, Eigentümer des Kreismülldeponie-Grundstücks zu werden. Ein Grund ist, dass nach Auslauf des Erbpachtvertrags erhebliche Verpflichtungen auf den Kreis zugekommen wären.“