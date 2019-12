Kreis Olpe/Lennestadt. Der Wasserverbrauch im Kreis Olpe ist in diesem Jahr um ca. 5 Liter pro Kopf und Tag gesunken. Dennoch steigen die Gebühren weiter an.

Kreis Olpe: Wasserverbrauch sinkt, Gebühren steigen

Das Jahr 2019 wird als normales, bzw. Durchschnittsjahr in die Statistik der Kreiswasserwerke eingehen. Kurz vor Jahresschluss hat der Computer einen Frischwasserverbrauch von 148,1 Liter pro Bürger errechnet, das sind immerhin 4,8 Liter pro Kopf weniger oder - bei 134.000 Einwohnern - jeden Tag 643.000 Liter weniger als noch im letzten Jahr. So wenig Wasser haben die Kreisbürger zuletzt 2015 verbraucht. Für Joachim Jantke, Technischer Leiter des Betriebszweigs Wasser der Kreiswerke Olpe, sind die aktuellen Verbrauchswerte „ein vernünftiger Level“, auch wenn der Kreis damit nach wie vor über dem NRW-Durchschnitt liege.

Spiegelbild des Wetters

Die Verbrauchswerte schwanken im Jahresverbrauch, je nach Wetter. Ist es trocken, schießt der Verbrauch nach oben. Blumen gießen, Rasen sprengen, den Pool befüllen, bei Hitze mehr duschen oder baden, die geeichte Wasseruhr in den Kellern merkt sich alles. So wurden die Spitzenwerte in diesem Jahr mit 162 Liter Pro-Kopf-und Tagesverbrauch im Juli gemessen, an einem Tag lieferten die Kreiswasserwerke 18.000 Kubikmeter an ihre Kunden.

Im nass-kalten November gab es dagegen die niedrigsten Werte mit 142 Litern pro Kopf und Tag. Der Durchschnittsverbrauch zeigt also, dass das Jahr 2019 nicht so heiß und trocken war wie die beiden Jahre zuvor. Denn es gab in 2019 auch keine größeren Lecks, nur einmal mussten die Kreiswasserwerke laut Jantke im Raum Olpe eine kleinere Notversorgung aufbauen.

Gebühren steigen

Das Trinkwasser ist zum Jahresende in allen Kommunalparlamenten im Kreis Olpe ein Thema, aber nicht die Mengen, sondern die Gebühren. Diese steigen in den meisten Kommunen mal wieder an. Zwar sind die Erhöhungen marginal, allerdings summiert sich der permanente Dreh an der Gebührenschraube Jahr für Jahr im Lauf der Zeit zu einer ansehnlichen Summe.

So müssen die Bürger der Stadt Lennestadt im kommenden Jahr für einen Kubikmeter Wasser mehr als fünf Euro zahlen, 1,71 Euro netto für das Frischwasser aus dem Kran sowie 3,36 Euro für die Abwasserentsorgung durch die Kanalisation.

Mehr als fünf Euro pro Kubikmeter

Beide Gebührensätze wurden um zwei bzw. drei Cent angehoben. Auch die Niederschlagsgebühr für versiegelte Flächen, die in den öffentlichen Kanal entwässern, steigt von 52 auf 55 Cent pro Quadratmeter. Mit 5,07 Euro für Frisch- und Abwasser liegt die Stadt an der Lenne im oberen Mittelfeld im Kreis, andere sind noch teurer. Versorger Bigge-Energie zum Beispiel berechnet 1,72 Euro netto für das Frischwasser.

Woran liegt es also, dass das Wasser immer teurer wird? Auf jeden Fall nicht an den Kreiswasserwerken. Der Wasserbezugspreis, den alle Kommunen im Kreis (außer Finnentrop) berappen müssen, liegt nach wie vor bei 77 Cent und ist seit acht Jahren konstant. „Der Preis und auch die Höhe der Grundgebühr sind geblieben“, so Joachim Jantke. „Unser Ziel ist eine Plus-Minus-Null-Kalkulation“, erklärt Jantke.

Jede Kommune rechnet anders

Bürgermeister Stefan Hundt erklärt die steigenden Preise mit der komplexen Gebührenkalkulation. In den letzten drei Jahren hatte sich in Lennestadt eine Unterdeckung der Gebühren in Höhe von rund 74.000 Euro aufgebaut. Gründe dafür sind Abschreibungskorrekturen, tarifliche Personalkostensteigerungen, durch eine Gesetzesänderung verursachte Löschwasserversorgungskosten und die schwindende Einwohnerzahl, die nun zu einer neuen Kalkulation der Fixkosten führe.

Musterrechnung

Nach der Musterberechnung der Stadt ergibt sich dabei für eine vierköpfige Familie mit einem Wasserverbrauch von 35 Kubikmetern pro Person, also 140 Kubikmeter im Jahr, sowie 200 Quadratmetern versiegelter Niederschlagsfläche eine jährliche Mehrbelastung bei den Kanal- und Wassergebühren von 17,49 Euro. In anderen Kommunen sieht dies allerdings wieder anders aus, denn jede Stadt bzw. Gemeinde hat ihre eigene individuelle Gebührenkalkulation.