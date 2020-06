Bernd Banschkus, hier im Februar mit der Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari, tritt für die SPD bei der Wahl des neuen Landrats für den Kreis Olpe an.

Kommunalwahl Kreis Olpe: Was SPD-Landratskandidat Banschkus ändern will

Kreis Olpe. Bernd Banschkus will Landrat im Kreis Olpe werden. Bei der Wahl der SPD-Kandidaten für den Kreistag legte er den Fokus vor allem auf zwei Themen.

Viel Platz blieb zwischen den 48 Delegierten der Vertreterversammlung des SPD-Kreisverbandes Olpe in der Stadthalle Attendorn. Unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften standen die Wahl der Kandidaten für die Kreistagswahl am 13. September im Mittelpunkt.

Die Versammlung bestätigte als Landratskandidat den bereits im Februar auf einem Kreisparteitag einstimmig nominierten Bernd Banschkus aus Attendorn. Er betonte in einer kurzen Dankesrede: „Ich freue mich auf ein inhaltliches Ringen zum Wohle des Kreises Olpe und auf ein kollegiales Streiten um die beste Lösung.“ Als Landrat möchte er dafür sorgen, dass der Kreis einen erkennbaren Beitrag zur Energiewende leistet und die Entwicklung regenerativer Energiequellen vorantreibt. Gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum solle eine eigene Wohnungsbaugesellschaft Abhilfe schaffen oder die namhafte Beteiligung an der bestehenden Wohnungsbaugenossenschaft Olpe.

Gewählt wurden auch die von den Ortsvereinen nominierten Bewerber für die einzelnen Wahlbezirke:

Lebhaft diskutiert und nochmals leicht umgestellt wurde anschließend der Vorschlag der Reserveliste des SPD-Kreisverbandes. Besonderen Wert legten die Delegierten auf die Abbildung aller sieben Kommunen auf den vorderen Listenplätzen: 1. Bernd Banschkus (Attendorn), 2. Christin-Marie Stamm (Olpe), 3. Robert Kirchner-Quehl (Wenden), 4. Hildegund Henrichs (Wenden), 5. Thomas Gosmann (Drolshagen), 6. Anna Orsini (Attendorn), 7. Manfred Molitor (Finnentrop), 8. Peter Nelles (Kirchhundem), 9. Sebastian Menn (Lennestadt), 10. Samuel Nawrath (Lennestadt), 11. Jan Wichterich (Olpe).

Eine ursprünglich terminierte Mitgliederversammlung auf Kreisebene und ein Kreisparteitag zur Diskussion und Verabschiedung eines Kommunalwahlprogramms mussten leider im Hinblick auf die aktuelle Situation abgesagt werden. Nunmehr wird das Programm in einer Programmgruppe diskutiert und vom Vorstand verabschiedet.