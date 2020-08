Kreis Olpe: Volkshochschule stellt neues Programm vor

Kreis Olpe. Broschüre wird am Wochenende im Kreis Olpe verteilt. „Lernen für die Zukunft“ lautet das Motto. Von intuitivem Malen bis „African Drumming“:

Am kommenden Wochenende wird das neue VHS-Programm für das 2. Halbjahr in jeden Haushalt im Kreis Olpe verteilt. Mit dem neuen VHS-Programm bietet die Volkshochschule eine bunte Palette neuer Kursangebote.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Lernen für die Zukunft“ ist das neue Motto. Damit bringt VHS-Leiter Jochen Voß die Weiterbildung bewusst in Zusammenhang mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie. „Es mag in der Krise verführerisch sein, die vertraute Vorkrisenzeit herbei zu sehen“, so Jochen Voß in seinem Vorwort, „doch es geht nicht mit einem Wumms zurück in den Normalzustand. Sicherer ist es, jetzt zu lernen für die Zukunft.“ Daher gelte es jetzt, die Lernerfahrungen der Krisenzeit zu nutzen und Bausteine für zukunftsfähige, nachhaltige Lebensformen zu entwickeln.

Früh anfangen lohnt sich

Das Titelfoto des neuen Programmheftes zeigt die Attendorner THW-Jugend beim Training. „Dieses Foto“, so Voß, „ hat Sebastian Vogel 2016 beim Fotowettbewerb zum Kreisjubiläum eingereicht. Es zeigt hautnah, dass wir nicht früh genug anfangen können mit dem Lernen und dem gesellschaftlichen Engagement, wenn wir gut aufgestellt und gerüstet für die Zukunft sein wollen.“

Mit einer bunten Palette von Kursangeboten lädt die VHS zum selbstbestimmten Lernen ein. Live-Webinare in den Bereichen VHS-Culture, VHS-Universität und VHS-Health zeigen den Trend zur zunehmenden Digitalisierung. Auch in Corona-Zeiten werden so ohne Risiko Besuche im Museum Barberini in Potsdam, wo die Sammlung „Impressionismus“ von Hasso Plattner gezeigt wird, in der Herbstausstellung von Anselm Kiefer in der Kunsthalle in Mannheim oder in der Ausstellung „Tanz der Formen“ von Georges Braque im Bucerius Kunst Forum Hamburg möglich. Gestreamte Vortragsveranstaltungen zeigen, was hinter der Alzheimer-Krankheit steckt, informieren über Behandlungsmethoden und den Stand der aktuellen Forschung bei Depressionen, Burnout oder chronischen Atemwegserkrankungen.

Online-Netzwerk

Mit der vhs-cloud haben die Volkshochschulen in Deutschland ein Online-Netzwerk am Start, das Kommunikation und Austausch der Kursteilnehmer mit ihren Dozenten genauso leicht möglich macht wie die Bereitstellung flexibler, digitaler Lernangebote. Davon profitieren alle, die in einer Volkshochschule lehren, lernen oder arbeiten.

Anmeldung möglich Anmeldungen zu allen Kursen sind ab sofort möglich. Informationen und Anmeldung unter www.vhs-kreis-olpe.de, per Telefon 02761/9420-3000, per Anmeldekarte oder vor Ort in der Geschäftsstelle. Gerne greift das VHS-Team jederzeit zusätzliche Anregungen und Ideen für neue Kurse auf.

Quer durch die Programmbereiche sind viele neue Kursangebote an Bord. Intuitives Malen oder African Drumming fördern Entspannung und Ausgleich zum Alltagsstress und seinen Anforderungen. Meditation und Bewegung in allen Formen von Thai Chi über Pilates bis Yoga schaffen Inseln der Auszeit und mentalen Heilung. Im Bereich Ernährung kombinieren Kurse wie „Entzündungshemmendes Kochen“ oder „Darmgesund kochen“ Wissenszuwachs per Vortrag und praktisches Tun in der Küche. Kochkurse für Männer, herbstliche Küche mit Kartoffel und Kürbis sowie Themenkochen aus Lateinamerika, Mexiko, Indien oder Israel zeigen die breite Angebotspalette.

Im Sprachenbereich reicht neben allen gängigen Sprachen von Arabisch über Kroatisch und Brasilianisch bis Niederländisch, Norwegisch und Polnisch sowie der deutschen Gebärdensprache. Kursangebote wie Selbstorganisation mit Stift und Notizbuch helfen privaten Alltag oder berufliches Handeln neu zu formatieren. Wer will, kann manipulative Rhetorik erkennen lernen, den Sprachassistenten des eigenen Handys besser nutzen oder die eigene Cloud erstellen.