Kreis Olpe: Benzin wird teurer – Ansturm auf Tankstellen?

Ein Foto von Mittwochmittag: Am Tankcenter Olpe an der Martinstraße herrscht vor der Preiserhöhung kein übermäßiger Andrang.

Kreis Olpe. Mit dem neuen Jahr wird Benzin um 10 Cent pro Liter teurer. An den Tankstellen im Kreis Olpe ist das seit Tagen ein großes Gesprächsthema.

Wer in diesem Jahr sein Auto noch volltankt, kann fast 10 Cent pro Liter sparen, denn am 1. Januar kommt die neue CO2-Steuer oben drauf. „Lange Schlangen an der Tankstellen wird es aber in den letzten Stunden nicht geben, das wird nicht der große Knaller für uns“, ist Dieter Wurm, Inhaber der Aral-Tankstelle in Altenhundem, überzeugt. Der Grund dafür: Die meisten Firmen und Außendienstler haben derzeit Betriebsferien.

„Ich glaube nicht, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter extra aus dem Urlaub holen, um die Fahrzeugflotten noch in diesem Jahr zu betanken“, so Wurm. Nur Privatleute würden sich den Tank noch einmal vollmachen. Da habe sich schon in den letzten Tagen abgezeichnet, aber es sei nicht so viel Betrieb, dass die Autos auf der Straßen stehen. Deshalb werde Sprit in den Lagertanks im Untergrund der Tankstelle auch nicht knapp werden. Wurm: „Bei uns sowieso nicht, wir haben 120.000 Liter Kapazität.“ Und zwischen den Tagen sei nicht viel gelaufen.

Jhand: Einige werden noch schnell tanken

Steffl Jhand, der im Oktober die Tankstelle auf der Olper Hütte (früher Zeppenfeld) in Olpe übernommen hat, glaubt, dass einige Kunden noch schnell tanken wollen vor der Preiserhöhung zum Jahreswechsel. Er selbst werde dies auch tun. Dass sich das Tankverhalten im Januar groß ändern wird, glaubt er nicht.

Jhand: „Die Preise sind eh schon gestiegen. Es ist schon ein bisschen dumm, dass jetzt noch eine Steigerung kommt. Ich finde das ein bisschen übertrieben.“ Im Oktober habe der Diesel noch etwa einen Euro gekostet. „Aber diejenigen, die tanken müssen, werden dies auch weiterhin tun“, meint Steffl Jhand. Andere würden vielleicht etwas mehr auf den Spritverbrauch achten.

Keine Prognose für Donnerstag

Von einem großen Andrang aufgrund der bevorstehenden Preiserhöhung kann Heike Friedrich, Betreiberin der Aral-Tankstelle in Bamenohl, am Mittwochmittag nicht reden. „Insgesamt ist es doch sehr ruhig. Wir haben zwar immer wieder gewisse Stoßzeiten, aber ich glaube nicht, dass das mit der Benzinpreiserhöhung zusammenhängt.“ Eine Prognose, wie viele Autofahrer noch an Silvester kommen, mag sie nicht zu stellen.

Ähnlich äußert sich auch eine Mitarbeiterin der Raiffeisen-Tankstelle in Listerscheid auf Anfrage: „Wir haben ein bisschen mehr zu tun als Montag und Dienstag, einen Run sehe ich aber nicht. Zumindest haben wir keine langen Autoschlangen an den Zapfsäulen.“